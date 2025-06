Flamengo vence Chelsea (3-1) de virada e lidera Grupo D da Copa de Clubes

O Flamengo venceu o Chelsea de virada por 3 a 1 nesta sexta-feira (20), na Filadélfia, nos Estados Unidos, e ficou muito perto de se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Diante de 54.019 torcedores no Lincoln Financial Field, o time inglês abriu o placar por meio do português Pedro Neto (13'), aproveitando uma falha da defesa rubro-negra.

O atacante Bruno Henrique marcou o gol de empate na segunda etapa (62') e deu a assistência para Danilo fazer o segundo pouco depois (65').

Wallace Yan fechou o placar na reta final (83') desta partida que abriu a segunda rodada do Grupo D.

O time carioca lidera a chave com 6 pontos e pode avançar para as oitavas de final se Espérance da Tunísia e Los Angeles FC empatarem mais tarde, em Nashville.

