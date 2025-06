Fisiculturista conhecida como 'Mulher Hulk' é achada morta na Espanha

A fisiculturista colombiana Zunilda Hoyos Méndez, 43, foi encontrada morta com golpes de martelo. Principal suspeito, o seu marido Jarrod Gelling, 46, também foi achado morto na mesma casa em Málaga, na Espanha.

O que aconteceu

Segundo a polícia espanhola, o casal foi encontrado morto em um imóvel que alugaram há cerca de um mês. Gelling se recuperava de uma cirurgia no joelho no local.

A atleta morreu em decorrência dos múltiplos golpes de martelo sofridos. O corpo do marido foi encontrado no banheiro, segundo o 'The Sun'. "Seu corpo mostrou sinais óbvios de violência, e os sinais do homem indicam suicídio, que é algo que uma autópsia terá que confirmar", informou a Polícia Nacional Espanhola.

Eles estavam desaparecidos desde 14 de junho, de acordo com parentes. Os familiares de Zunilda descreveram Gelling como "uma pessoa agressiva" e revelaram que o casamento estava perto do fim. Eles estavam juntos havia quatro anos.

A sobrinha de Zunilda falou sobre o relacionamento ao jornal espanhol 'Sur'. Segundo ela, a tia tinha planos de viajar a Portugal para uma competição e, na sequência, ia providenciar o rompimento. "Ela estava sofrendo abusos e queria o divórcio."

Jarrod Gelling, o marido de Zunilda Hoyos Méndez Imagem: Reprodução/Instagram

Conhecida nas redes sociais como 'Mulher Hulk', Méndez construiu uma carreira de projeção na última década. Na lista de feitos está a segunda colocação no Worldwide Latin American Championships em 2021.

Além do fisiculturismo, Zunilda produzia conteúdos para OnlyFans, onde somava mais de 100 mil seguidores. Ela era conhecida na plataforma como Amy.