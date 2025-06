EUA vendem 539,5 mil t de soja da safra 2024/25, aponta USDA

São Paulo, 20 - As vendas líquidas de soja dos Estados Unidos para a safra 2024/25, o que inclui os cancelamentos, somaram 539,5 mil toneladas na semana encerrada em 13 de junho, segundo o relatório semanal do USDA divulgado nesta sexta-feira, 20. O volume representa uma alta expressiva em relação à semana anterior e à média das quatro semanas anteriores.As principais compras foram feitas pela Alemanha (122,9 mil t), México (101,7 mil t, incluindo algumas reduções), destinos desconhecidos (63,2 mil t), Países Baixos (58,3 mil t, incluindo transferência de contratos de destinos desconhecidos) e El Salvador (34 mil t). Houve também pequenas reduções para o Nepal (-3 mil t) e Coreia do Sul (-500 t).Para a safra 2025/26, as vendas líquidas alcançaram 75,2 mil toneladas, com destaque para México (57,9 mil t), Costa Rica (12,3 mil t) e Taiwan (5 mil t).Apesar do avanço nas vendas, as exportações semanais recuaram 10% frente à semana anterior, totalizando 406,1 mil toneladas. Os principais destinos das cargas embarcadas foram Alemanha (122,9 mil t), México (59,3 mil t), Países Baixos (58,3 mil t), Japão (54,6 mil t) e Egito (32 mil t).Os números divulgados ficaram dentro da faixa esperada pelo mercado, que estimava vendas entre 50 mil e 500 mil toneladas para o período, com o volume efetivo de 119,5 mil toneladas reportadas na última semana servindo como referência.