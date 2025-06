Estados Unidos registram sua primeira onda de calor do ano

Os Estados Unidos registrarão, a partir desta sexta-feira (20), a sua primeira onda de calor significativa do ano, que começou nas Grandes Planícies e se estenderá ao Meio-Oeste e aos Grandes Lagos no fim da semana, alertou o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

É previsto que o calor extremo se intensifique à medida que se desloca para a Costa Leste no início da próxima semana, com temperaturas que alcançarão o nível 4, o mais alto na escala de Risco de Calor do NWS.

"É provável que sejam registrados numerosos recordes diários de temperaturas máximas e de mínimas quentes", declarou o NWS.

"Os ventos suaves, os dias ensolarados e a falta de resfriamento noturno aumentarão significativamente o perigo".

A capital do país, Washington, poderia registrar máximas de 37 graus Celsius na segunda-feira (16) e de 38 na terça-feira (17), um nível potencialmente perigoso para qualquer pessoa que não tenha acesso a sistemas de resfriamento e hidratação eficazes, especialmente para aqueles que realizam atividades prolongadas ao ar livre, advertiu o organismo.

Centros de resfriamento designados, incluindo instituições recreativas e bibliotecas, estarão abertos durante o horário de trabalho, enquanto as pessoas em situação de rua poderão contar com os abrigos, indicou a prefeitura da cidade.

As temperaturas mínimas noturnas podem se manter em torno de 27°C em áreas urbanas como Washington, Baltimore, Filadélfia e Nova York.

Como consequência da mudança climática provocada pelo ser humano, 2024 foi o ano mais quente registrado até agora no mundo, e é projetado que 2025 esteja entre os três primeiros.

