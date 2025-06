"Era de ouro" econômica de Trump enfrenta questões práticas do Fed

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - A promessa feita pelo presidente Donald Trump em sua posse em janeiro de que "a era de ouro dos Estados Unidos começa agora mesmo" continua sem ser cumprida na perspectiva das autoridades do Federal Reserve, que até agora avaliam que suas políticas irá desacelerar a economia, aumentar o desemprego e a inflação e obscurecer o horizonte com um debate sobre tarifas ainda não resolvido, que pode causar um novo choque nas próximas semanas.

A resposta do banco central dos EUA foi colocar os cortes planejados na taxa de juros em espera enquanto os debates sobre tarifas e outras prioridades do governo se desenrolam, e projetar um ritmo mais lento de cortes para um ponto de parada mais alto. Na prática, isso incorpora custos de empréstimos mais altos à perspectiva das autoridades do Fed para proteger contra a inflação que eles agora consideram mais elevada nos próximos meses do que viam antes de Trump assumir o cargo pela segunda vez.

Essa não é uma notícia bem recebida por Trump, que chamou o chair do Fed, Jerome Powell, de "estúpido" por não reduzir os juros imediatamente. Não é mais bem-vinda para os consumidores e compradores de imóveis dos EUA que esperam custos de financiamento mais baixos. E coloca o Fed um pouco fora de sintonia com outros bancos centrais que continuam a reduzir as taxas de juros.

No entanto, ela destaca o quanto as primeiras medidas políticas de Trump, principalmente em relação às tarifas, remodelaram as perspectivas de curto prazo para a maior economia do mundo, cuja perspectiva no final do ano passado era de crescimento contínuo acima da tendência, pleno emprego e inflação caindo constantemente para a meta de 2% do Fed.

A série de cortes de juros que as autoridades previram há apenas seis meses foi substituída por uma trajetória mais cautelosa à medida que aguardam as decisões finais de Trump sobre as tarifas e observam a evolução do mercado de trabalho, dos gastos dos consumidores e da inflação.

"Sentimos que saberemos muito mais (em meados do ano) sobre as tarifas", disse Powell a repórteres na quarta-feira, depois que o Fed manteve sua taxa de referência na faixa de 4,25% a 4,50% pela quarta reunião consecutiva e emitiu novas projeções mostrando que a inflação aumentará substancialmente até o final deste ano e diminuirá lentamente após esse ponto.

Trump aproveitou as recentes leituras fracas de inflação para argumentar a favor de cortes nos juros, reiterando na quinta-feira que o Fed deveria reduzir sua taxa básica quase pela metade e observando nesta semana que o Banco Central Europeu e outros países continuaram a afrouxar a política monetária.

Mas, referindo-se ao impacto das tarifas impostas até o momento, Powell disse que "não esperávamos que elas aparecessem muito até agora, e não apareceram... Veremos até que ponto elas se manifestarão nos próximos meses... Isso embasará nosso pensamento"

POUCA CONFIANÇA

A essa altura, os investidores esperam que o Fed reduza os juros na reunião de 16 e 17 de setembro, embora muito dependa do que acontecer em termos de observação e espera.

O mais agressivo dos planos tarifários de Trump, as taxas sobre a maioria dos parceiros comerciais anunciadas no "Dia da Libertação" no início de abril, foram adiadas depois que os rendimentos dos títulos dispararam, as ações caíram e os economistas começaram a prever uma recessão nos EUA.

A pausa termina em 9 de julho, e os países, inclusive os do bloco comercial combinado da União Europeia, devem negociar acordos até essa data ou enfrentar taxas de importação muito altas - 50% no caso da UE.

O único acordo concluído até o momento é com o Reino Unido, ainda que limitado.

Embora o novo comunicado do Fed nesta semana tenha dito que "a incerteza sobre as perspectivas econômicas diminuiu" desde a reunião de 6 e 7 de maio, quando a volatilidade em torno da questão comercial ainda era intensa, a situação pode mudar rapidamente com base no prazo de 9 de julho.

"Ainda não sabemos com segurança onde elas vão se estabelecer", disse Powell.

Na reunião do mês passado, uma projeção da equipe do Fed considerou que uma recessão neste ano seria "quase tão provável quanto a previsão base" de desaceleração mas com crescimento contínuo.

Desde então, a situação melhorou um pouco. Powell disse na quarta-feira que a economia continua "sólida", acrescentando que, à medida que o risco das tarifas mais severas diminuiu, as empresas começaram a pensar em como podem se adaptar a taxas mais modestas.

"As empresas também sofreram um pequeno choque depois de abril... Há um sentimento muito diferente agora que as pessoas estão trabalhando para superar isso... A sensação é muito mais positiva e construtiva do que há três meses", disse ele. Os preços das ações também subiram e o aumento nos rendimentos dos Treasuries também diminuiu.

PERSPECTIVA MAIS FRACA

No entanto, contornar uma recessão é um grande passo em relação à situação em que o Fed se encontrava no final do ano passado. A economia estava em pleno emprego e crescendo constantemente acima da tendência, a inflação estava a caminho de cair para a meta de 2% do Fed e o banco central esperava reduzir constantemente os custos de empréstimos.

"A economia dos EUA está tendo um desempenho muito, muito bom", disse Powell após a reunião de 17 e 18 de dezembro do Fed, uma sessão em que a equipe e as autoridades tinham acabado de começar a pensar nas implicações de uma guerra comercial que se tornou muito maior do que esperavam. "A perspectiva é bastante clara".

Desde então, a perspectiva se tornou mais fraca.

Nas projeções divulgadas esta semana, a mediana das perspectiva das autoridades do Fed para o crescimento do Produto Interno Bruto caiu para 1,4%, bem abaixo da tendência, em relação aos 2,1% projetados em dezembro, com a taxa de desemprego projetada para aumentar dos atuais 4,2% para 4,5% até o final do ano. Esse seria o nível mais alto, excluindo o pico de desemprego durante a pandemia, desde o início de 2017, quando o primeiro mandato de Trump estava começando.

A inflação que, segundo Powell, vinha "diminuindo", agora deve subir para 3% este ano e permanecer quase meio ponto percentual acima da meta do Fed até 2026.

O mercado de trabalho continua sólido, disse Powell, mas advertiu que a avaliação pode mudar.

"A demanda por mão de obra está diminuindo", disse Powell. "Não há muitas demissões, mas também não há muita criação de empregos. Se você está desempregado, é difícil encontrar um emprego... Esse é um equilíbrio que observamos com muito, muito cuidado, porque se houver demissões significativas e a taxa em que se encontra emprego permanecer tão baixa, o desemprego aumentará rapidamente."

(Reportagem de Howard Schneider)