Enjoos de Bolsonaro ocorridos em Goiás são normais? Entenda

O ex-presidente Jair Bolsonaro relatou novo mal-estar nesta sexta-feira, 20, durante evento em Goiás. A condição, segundo especialista, é um resultado esperado das inúmeras intervenções no intestino do ex-presidente.

Bolsonaro discursava quando acabou arrotando e pediu desculpas à plateia. "Desculpe aqui porque eu estou muito mal. Eu vomito 10 vezes por dia, talvez", disse.

De acordo com o chefe de cirurgia oncológica do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Raphael di Paula, os sintomas reportados pelo ex-presidente são comuns em pacientes que passam por cirurgias no trato intestinal.

Em abril, Bolsonaro foi submetido a uma laparotomia exploradora, procedimento para investigar e tratar uma obstrução intestinal causada por aderências. As aderências, como cicatrizes que se formam na parede externa do intestino, podem acabar "grudando" pedaços do órgão e gerando obstruções.

"Quando há múltiplas intervenções intestinais em pacientes que têm propensão maior a ter processos aderenciais, podem ocorrer esses sintomas. Pode começar com náusea, ou a pessoa come e já tem sensação de plenitude rapidamente, pode ter mais vômito, cólica", explica di Paula.

O médico afirma que as aderências dificultam os movimentos peristálticos do intestino, que são contrações que fazem com que o bolo alimentar se desloque ao longo do sistema digestivo e seja eliminado como fezes. Ao dificultar esse ciclo, são comuns sintomas como os relatados por Bolsonaro.

Desde que foi alvo de uma facada durante as eleições de 2018, Bolsonaro já passou por seis cirurgias na cavidade abdominal. A frequência dessas intervenções também podem causar novas aderências.

"Toda vez que mexem podem aumentar as aderências, mas não significa que podem piorar os sintomas. Com o tempo, pode até melhorar", afirma o médico, com a ressalva de que o inverso também pode acontecer. "O tempo vai dizer."

Relembre

Nesta sexta-feira, 20, após relatar o mal-estar durante evento em Goiânia, Bolsonaro voltou para Brasília. A informação foi confirmada por meio de comunicado publicado nas redes sociais do prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), cidade onde Bolsonaro tinha participação prevista.

No comunicado, o prefeito informou que Bolsonaro foi levado de volta a Brasília, sem dar detalhes sobre o estado de saúde do ex-presidente. Interlocutores de Bolsonaro, porém, afirmam que ele está bem e seguirá para sua residência na capital federal.