Dólar recua na abertura pós-Copom; conflito no Oriente Médio segue em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista recuava ante o real nas primeiras negociações desta sexta-feira, com os investidores retornando de um feriado e reagindo pela primeira vez à decisão do Banco Central de elevar a taxa Selic para 15% ao ano, enquanto as tensões no Oriente Médio continuam no radar.

Às 9h05, o dólar à vista caía 0,37%, a R$5,4807 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,02%, a R$5,493.

Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em leve alta de 0,07%, aos R$5,5012.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 35.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de julho de 2025.

(Por Fernando Cardoso)