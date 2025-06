Deutsche Welle nomeia sua nova diretora-geral - Emissora internacional da Alemanha terá sua primeira diretora-geral. Barbara Massing foi nomeada pelo Conselho de Radiodifusão da DW e substituirá Peter Limbourg a partir de outubro.A emissora internacional alemã Deutsche Welle (DW) anunciou nesta sexta-feira (20/06) que Barbara Massing substituirá Peter Limbourg na direção da empresa a partir de 1º de outubro de 2025.

"Estou muito feliz em nomear Barbara Massing como a próxima diretora-geral", disse Karl Jüsten, presidente do Conselho de Radiodifusão da DW e do comitê de seleção.

Segundo Jüsten, Massing "traz não apenas liderança de alto nível e experiência jornalística, mas também a visão estratégica necessária a posicionar a Deutsche Welle para o sucesso de longo prazo num ambiente midiático global desafiador".

Como diretora executiva de administração de negócios, Massing tem sido fundamental para a expansão da programação da DW, bem como para a otimização da organização. Jüsten enfatizou que ela "é exatamente a líder que a Deutsche Welle precisa para fortalecer seu papel como uma voz global confiável e independente pela democracia e a liberdade".

Achim Dercks, vice-diretor do conselho consultivo, também elogiou o sucesso de Massing na expansão e reestruturação das atividades da emissora e se comprometeu a trabalhar ao lado dela para garantir que a DW "continue sendo uma voz relevante no mundo, fornecendo informações gratuitas", em tempos que descreveu como "geopoliticamente desafiadores".

Massing agradeceu ao conselho pela confiança em sua liderança e pela oportunidade de ajudar a moldar o futuro da emissora: "O jornalismo confiável e baseado em fatos é o nosso maior patrimônio e é mais importante do nunca, em tempos de conteúdos manipulados por inteligência artificial e desinformação", comentou Massing.

A indicação de Massing foi apresentada após uma decisão unânime do comitê de seleção de sete membros do Conselho de Radiodifusão. Massing substituirá o diretor-geral atual, Peter Limbourg, que anunciou sua aposentadoria em setembro de 2024, tendo ocupado o cargo desde 2013.

Primeira mulher a liderar a DW

Advogada de formação, Barbara Massing ingressou na DW em 2006 e passou a integrar da equipe de gestão em 2014, após ter trabalhado como produtora para a emissora pública alemã ARD e para a franco-alemã Arte.

Ocupando, entre outros, cargos nos conselhos consultivos do festival Beethovenfest e do Hospital Universitário de Bonn, ela se tornará a primeira mulher a liderar a DW desde a fundação da empresa, em 3 de maio de 1953. Ao longo da carreira, tem se dedicado à transformação digital, cultura organizacional e sustentabilidade.

A direção-geral é responsável por dirigir e coordenar as atividades estratégicas e operacionais da DW, em estreita colaboração com seus órgãos dirigentes. De acordo com a Lei da DW, o diretor-geral deve ser eleito por voto secreto pelo Conselho de Radiodifusão para um mandato de seis anos, sendo necessário maioria de dois terços. A reeleição é permitida.

Como emissora internacional da Alemanha, a DW fornece notícias e informações em 32 idiomas ao redor do mundo, com serviços de TV, online e rádio que atingem 320 milhões de usuários por semana. A empresa emprega cerca de 4 mil funcionários de 140 países.

O trabalho da DW é voltado para tópicos como liberdade e direitos humanos, democracia e Estado de direito, comércio mundial e justiça social, saúde, educação e proteção ambiental, tecnologia e inovação.

Autor: Jon Shelton