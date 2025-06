China mantém taxas de empréstimo de referência em junho conforme esperado

XANGAI (Reuters) - A China manteve as taxas referenciais de empréstimos nesta sexta-feira conforme esperado, depois que Pequim implementou medidas de afrouxamento monetário um mês antes para sustentar a economia.

Os sinais de redução das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos após um acordo sobre uma estrutura comercial em Londres neste mês, reduziram a urgência de medidas adicionais de estímulo.

Observadores do mercado também são da opinião de que Pequim pode querer economizar algum poder de fogo devido à incerteza mais ampla sobre uma série de questões econômicas e políticas entre os Estados Unidos e a China.

A taxa primária de empréstimo (LPR) de um ano foi mantida em 3,00%, enquanto a LPR de cinco anos permaneceu em 3,50%.

Em uma pesquisa da Reuters com 20 participantes do mercado realizada esta semana, todos previram manutenção das duas taxas.

No mês passado, a China reduziu as LPRs pela primeira vez desde outubro, enquanto os principais bancos estatais reduziram as taxas de depósito, já que as autoridades cortaram os custos de empréstimos para ajudar a proteger a economia do impacto da guerra comercial entre a China e os EUA.

A maioria dos empréstimos novos e pendentes na China é baseada na LPR de um ano, enquanto a taxa de cinco anos influencia o preço das hipotecas.