CBF quer que Brasil seja sede da Copa do Mundo de Clubes em 2029

O Brasil anunciou à Fifa nesta sexta-feira (20) sua "disposição" em sediar a próxima edição da Copa do Mundo de Clubes em 2029, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em um comunicado.

De acordo com relatos da imprensa brasileira, a Espanha também deseja sediar o evento. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não confirmou.

O presidente da CBF, Samir Xaud, se encontrou nos Estados Unidos com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, no âmbito do atual e reformulado Mundial de Clubes, que está sendo realizado no país com 32 equipes de todo o mundo.

O dirigente disse à Fifa que "o Brasil está à disposição da entidade máxima do futebol para sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029", de acordo com o comunicado oficial da CBF.

"Infantino ficou muito feliz (com a proposta) e disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo. Vai ser um golaço", disse Xaud, citado no texto.

A Fifa não anunciou como será realizado o processo de escolha da sede nem quando será lançado.

Xaud foi eleito presidente da CBF em 25 de maio, pouco antes da chegada do italiano Carlo Ancelotti à seleção brasileira.

Médico de 41 anos, o dirigente se apresentou como candidato único, apesar da oposição de diversos clubes do Brasileirão.

O presidente anterior, Ednaldo Rodrigues, foi destituído em 15 de maio após alegações de irregularidades em um acordo para se manter à frente da entidade.

O Brasil sediou a Copa do Mundo masculina em 2014 e será o anfitrião do Mundial feminino em 2027.

erc/rsr/ag/raa/aam

