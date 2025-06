Catar alerta que ataques israelenses ao Irã colocam em risco estabilidade energética

DUBAI (Reuters) - O primeiro-ministro do Catar disse nesta sexta-feira que ataques israelenses a instalações econômicas no Irã podem levar a repercussões regionais e internacionais catastróficas, especialmente em relação à estabilidade do fornecimento de energia, segundo um comunicado oficial.

O xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, que também é ministro das Relações Exteriores do Catar, fez os comentários em uma ligação telefônica com o ministro das Relações Exteriores da Noruega.

(Reportagem de Ahmed Elimam)