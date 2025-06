Cargill compra planta de esmagamento de soja na Bahia após 27 anos de arrendamento

A Cargill anunciou a aquisição da unidade de esmagamento de soja, refinaria e envase de óleo em Barreiras, na Bahia, encerrando um contrato de arrendamento que durava desde 1998. Segundo a empresa, a planta emprega 250 pessoas e produz farelo de soja, casca peletizada, óleo degomado e óleo refinado sob a marca Liza.

"Estamos muito felizes com a aquisição da planta de Barreiras", afirma o presidente da Cargill no Brasil e do Negócio Agrícola na América Latina, Paulo Sousa, em nota. "A iniciativa está alinhada à nossa estratégia de crescimento e fortalece nossa operação na região, permitindo que possamos seguir investindo para atender tanto aos nossos clientes no mercado doméstico, como aqueles do mercado global de farelo de soja", completa o executivo.

A aquisição ocorre no ano em que a Cargill comemora 60 anos de atuação no Brasil.

A empresa informou que nos últimos cinco anos investiu R$ 8,1 bilhões no País, onde mantém 29 fábricas, 75 armazéns, sete terminais portuários, dois centros de inovação e outros ativos logísticos e industriais.

Em 2025, a Cargill também venceu o leilão de arrendamento por 35 anos do terminal portuário em Paranaguá (PR) e adquiriu os 50% restantes das ações da SJC Bioenergia. A empresa de etanol foi rebatizada como Cargill Bioenergia e opera unidades em Quirinópolis e Cachoeira Dourada, em Goiás.