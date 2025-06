Brasileiros fazem bonito nos EUA e reacendem orgulho do futebol pátrio

O Flamengo, de virada, derrotou o Chelsea por 3 a 1 e deu show na Filadélfia. O Botafogo, ontem, arrancou vitória sofrida e emocionante do PSG. E Palmeiras e Fluminense, embora ainda não tenham cometido nenhuma proeza da mesma envergadura, estão de pé no Mundial.

A euforia tomou conta dos colunistas do UOL, cujos textos estão compilados abaixo. Como ontem foi feriado e clima é de justificado ufanismo mesmo, colei também os que comentam o Botafogo.

Vai, Brasil!

Guerra expõe Irã como tigre de papel militar e eleva riscos

Infelizmente, depois do futebol, é necessário falar de guerra. Igor Gielov, na Folha, analisa as fragilidades militares do Irã (o que torna o conflito mais perigoso). Wálter Maierovitch, Mario Sergio Conti, Hélio Schwartsman e Demétrio Magnoli analisam o conflito e seus impactos. Recupero também texto de ontem do colunista convidado Gunther Rudzit, de título sombrio: "Ocidente como conhecíamos morreu, e mundo entra na lei da selva".

