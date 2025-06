Bolsonaro passa mal e cancela agenda em Goiás: 'Vomito 10 vezes por dia'

Do UOL, em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou agendas que tinha hoje em Goiás e decidiu voltar para Brasília após sentir um mal-estar.

O que aconteceu

Prefeito de Anápolis (GO) anunciou cancelamento de agenda do ex-presidente nas redes. Segundo o UOL apurou, Bolsonaro deve ir para casa em Brasília e já estaria melhor após tomar remédios. Na cidade, ele receberia o diploma de Honra ao Mérito do prefeito da cidade, Márcio Corrêa.

Antes disso, Bolsonaro estava em um evento em Goiânia, quando falou do mal-estar. Agenda previa uma visita a um frigorífico, onde ele iria almoçar e participar de um churrasco, mas devido a indisposição ele ficou só 20 minutos no local e decidiu retornar para casa por indisposição.

Ontem, ex-presidente afirmou que estava "muito mal" e "vomitava dez vezes por dia". Durante sessão solene na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia (GO), ele já dava sinais de indisposição. "Desculpa aí, que eu tô muito mal. Vomito dez vezes por dia", afirmou após um soluço forte.

Bolsonaro disse que continuará "lutando" mesmo que alguma coisa aconteça com ele. A referência à possibilidade de prisão aconteceu ontem na feira do agronegócio em Goiânia.