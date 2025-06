Bolsas da Europa ensaiam recuperação após EUA adiarem decisão sobre envolvimento em conflito

Por Sergio Caldas

São Paulo, 20/06/2025 - As bolsas europeias ensaiam recuperação na manhã desta sexta-feira, após a tendência de fraqueza dos últimos três pregões, à medida que o adiamento pelos EUA de uma decisão sobre seu possível envolvimento no conflito entre Israel e Irã trouxe algum alívio aos investidores.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,53%, a 538,71 pontos, mas se encaminhava para acumular perdas pela segunda semana consecutiva.

Ontem, a Casa Branca disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, decidirá sobre a eventual entrada de Washington na guerra de Israel contra o Irã nas "próximas duas semanas". O adiamento de um ataque, que antes parecia iminente, veio em meio a relatos de que o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o chanceler do Irã, Abbas Araghchi, conversaram por telefone várias vezes desde o início da ofensiva israelense.

A notícia ajuda a alimentar o interesse por ativos considerados mais arriscados - como ações -, que foram vendidos ao longo da semana em meio às incertezas do conflito no Oriente Médio. No horário acima, o subíndice europeu de viagens e lazer era destaque positivo, com alta de 1,3%.

Mais cedo, pesquisa mostrou que as vendas no varejo do Reino Unido sofreram acentuada queda mensal de 2,7% em maio, um dia após o Banco da Inglaterra (BoE) deixar seu juro básico em 4,25%. Ainda hoje, está prevista divulgação do índice de confiança do consumidor da zona do euro.

Às 6h27 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,44%, a de Paris avançava 0,58% e a de Frankfurt ganhava 0,88%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham respectivas altas de 0,99%, 0,74% e 0,61%.

