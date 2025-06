Ainda é cedo para avaliar impacto de tarifas na economia dos EUA, diz relatório do Fed

(Reuters) - O Relatório de Política Monetária do Federal Reserve para o Congresso dos Estados Unidos disse nesta sexta-feira que a inflação está um pouco elevada e que o mercado de trabalho está em boa forma, mas sugeriu que as tarifas do presidente Donald Trump provavelmente só começaram a ser sentidas e repetiu a opinião de que pode esperar por mais clareza antes de agir.

"Os efeitos sobre os preços ao consumidor dos EUA do aumento das tarifas de importação neste ano são altamente incertos, já que a política comercial continua evoluindo e ainda é cedo para avaliar como os consumidores e as empresas responderão", disse o relatório, que vem antes do depoimento do chair do Fed, Jerome Powell, perante o Congresso na próxima semana.

"Embora os efeitos das tarifas não possam ser observados diretamente nas estatísticas oficiais de preços ao consumidor, o padrão das variações de preços entre as categorias de mercadorias neste ano sugere que as tarifas podem ter contribuído para o recente aumento da inflação de bens."

Até o momento, no entanto, o efeito das tarifas ainda não apareceu nos dados oficiais de alguns produtos, principalmente automóveis, embora tenham influenciado a confiança das famílias e das empresas.

O Relatório de Política Monetária, que é publicado duas vezes por ano, geralmente resume tópicos já bem conhecidos dos participantes do mercado.

Na quarta-feira, os membros do Fed decidiram manter a taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50%, onde está desde dezembro.

As autoridades querem ver como as tarifas do governo Trump e outras políticas afetam a inflação, o mercado de trabalho e a economia em geral antes de ajustar os custos dos empréstimos.

Powell disse que espera ver uma inflação "significativa" nos próximos meses, e os membros, no geral, veem a economia desacelerando e a taxa de desemprego subindo para 4,5% neste ano.

O relatório afirma que, apesar da incerteza, o sistema financeiro tem se mostrado "resiliente".

(Por Ann Saphir)