Accenture supera estimativas de receita para o 3º tri

(Reuters) - A Accenture superou as estimativas de Wall Street para a receita do terceiro trimestre na sexta-feira, impulsionada pela crescente demanda por serviços orientados por inteligência artificial da gigante da consultoria por parte de clientes corporativos.

A empresa reportou uma receita de US$17,7 bilhões para o trimestre encerrado em 31 de maio, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$17,3 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

As ações da empresa caíram 2,6% nas negociações do pré-mercado, depois que a Accenture disse que as novas reservas diminuíram 6%, para US$19,7 bilhões no terceiro trimestre.

A empresa está enfrentando um ambiente fraco em relação às contratações em nível federal nos EUA, já que a administração Trump reduziu o ritmo de novos contratos e cortou acordos existentes em uma tentativa de reduzir gastos.

No entanto, a empresa disse que essas mudanças não tiveram um impacto significativo em suas operações ou condição financeira.

