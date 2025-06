Abusos de direitos continuam na Coreia do Norte uma década após inquérito, diz investigador da ONU

Por Josh Smith

SEUL (Reuters) - Uma década depois que um relatório histórico da ONU concluiu que a Coreia do Norte cometeu crimes contra a humanidade, uma autoridade da ONU que investiga os direitos no Estado isolado disse à Reuters que muitos abusos continuam, exacerbados pelos controles da era Covid que ainda não foram suspensos.

James Heenan, que representa o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em Seul, disse que ainda está surpreso com a prevalência contínua de execuções, trabalho forçado e relatos de fome no país autoritário.

Ainda este ano, a equipe de Heenan divulgará um relatório de acompanhamento das conclusões de 2014 da Comissão de Inquérito sobre Direitos Humanos na República Popular Democrática da Coreia, que afirmou que o governo cometia "violações sistemáticas, generalizadas e graves dos direitos humanos" que constituíam crimes contra a humanidade.

Embora as conclusões do relatório deste ano ainda estejam sendo finalizadas, Heenan disse à Reuters em uma entrevista que nos últimos 10 anos houve resultados mistos, com o governo da Coreia do Norte se envolvendo mais com algumas instituições internacionais, mas dobrando o controle em casa.

"O período pós-Covid para a Coreia do Norte significa um período de controle governamental muito maior sobre a vida das pessoas e restrições às suas liberdades", declarou ele na entrevista.

A embaixada da Coreia do Norte em Londres não atendeu às ligações telefônicas para comentar o assunto. No passado, o governo negou os abusos e acusou a ONU e países estrangeiros de tentar usar os direitos humanos como arma política para atacar a Coreia do Norte.

Uma investigação da Reuters em 2023 descobriu que o líder Kim Jong Un havia passado grande parte da pandemia da Covid construindo uma enorme série de muros e cercas ao longo da fronteira anteriormente porosa com a China e, posteriormente, construiu cercas ao redor da capital Pyongyang.

Um relatório divulgado esta semana pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede em Washington, afirmou que a pandemia da Covid-19 assolou a Coreia do Norte por mais de dois anos antes de o regime admitir, em maio de 2022, que o vírus havia penetrado em suas fronteiras, e que o regime estragou a resposta de uma forma que violou as liberdades e deixou a maioria dos cidadãos à própria sorte.

Embora os direitos humanos tenham sido tradicionalmente um assunto politicamente volátil, não apenas para Pyongyang, mas também para governos estrangeiros que tentam se envolver com a Coreia do Norte, Heenan disse que questões como os campos de prisioneiros precisam fazer parte de qualquer compromisso em um acordo político.