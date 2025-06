UE está cada vez mais resignada com tarifa de 10% em negociações com EUA

Por Julia Payne e Jan Strupczewski

BRUXELAS (Reuters) - Autoridades europeias estão cada vez mais conformadas com o fato da taxa de 10% sobre tarifas "recíprocas" ser a base de qualquer acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, segundo cinco fontes familiarizadas com as negociações.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas abrangentes sobre parceiros comerciais e quer reduzir o déficit comercial dos EUA com a UE. O Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, descartou a possibilidade de ir abaixo de uma taxa básica de 10% para as chamadas tarifas recíprocas que cobrem a maioria dos produtos que a UE exporta para o país.

Os negociadores da UE ainda estão pressionando para que a taxa seja inferior a 10%, disseram as fontes europeias. Mas uma delas, uma autoridade da UE, disse que negociar o nível mais baixo se tornou mais difícil desde que os EUA começaram a obter receitas de suas tarifas globais.

"Dez por cento é uma questão delicada. Estamos pressionando-os, mas agora eles estão obtendo receitas", disse o funcionário.

Uma segunda fonte europeia disse que a UE não aceitou a taxa de 10% como base nas negociações, mas reconheceu que será difícil mudar ou abolir essa base.

Um porta-voz da Comissão Europeia, o órgão executivo da UE que negocia acordos comerciais para o bloco de 27 países, não respondeu a um pedido de comentário da Reuters. O governo dos EUA também não comentou imediatamente.

As autoridades norte-americanas indicaram que não esperam se afastar da tarifa de 10%. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse ao podcast "Pod Force One", na quarta-feira, que a decisão de Trump de dobrar as tarifas estimulou uma maior disposição dos líderes europeus para negociar.

A UE afirmou publicamente que não se contentará com uma taxa de dois dígitos como a que foi aceita pelo Reino Unido, que concordou com um acordo comercial limitado em maio. Esse acordo manteve as tarifas de 10% sobre as exportações britânicas, ao mesmo tempo em que reduziu as taxas mais altas para aço e carros.

Trump atingiu a Europa com uma tarifa de 50% sobre aço e alumínio e uma taxa de 25% sobre automóveis, e a UE está tentando garantir um acordo antes de 9 de julho, quando as tarifas recíprocas sobre a maioria dos outros produtos poderão aumentar de 10% para até 50%.

Com um superávit comercial anual de US$236 bilhões com os EUA em 2024, a UE tem mais a perder com as tarifas do que a Reino Unido, que não é membro da UE e tem um déficit comercial com os EUA.

Trump disse na terça-feira que a UE não estava oferecendo um acordo justo.

Washington tem procurado incluir barreiras não tarifárias, como impostos sobre serviços digitais e regras de relatórios de sustentabilidade corporativa, bem como vendas de GNL e padrões alimentares nas negociações.

Os EUA registraram um superávit de US$258 bilhões em abril, um aumento de 23% em relação ao ano anterior, e o Departamento do Tesouro informou que as tarifas alfandegárias líquidas em abril mais do que dobraram em relação ao mesmo período do ano passado.

IMPACTO DAS TARIFAS

As sobretaxas de importação criadas por Trump desde o início de abril e as subsequentes pausas em algumas delas geraram transtornos para as empresas em todo o mundo.

As montadoras europeias de véiculos foram duramente atingidas. A Mercedes retirou previsão de resultados, a Stellantis suspendeu estimativa de desempenho e a Volvo Cars retirou projeções para os próximos dois anos.

Um executivo do setor automotivo europeu disse que as montadoras de carros premium poderiam suportar uma tarifa de 10%, mas que seria muito mais difícil para uma empresa que atua no mercado de massa.

Trump disse na terça-feira que tarifas sobre produtos farmacêuticos vão chegar "muito em breve".

Uma fonte do setor farmacêutico disse que a Comissão Europeia estava resistindo às tarifas específicas do setor. A Comissão disse à indústria farmacêutica que, embora não queira as tarifas recíprocas de 10%, a aceitação de uma tarifa básica de 10% pode proporcionar uma alavancagem nessas negociações, disse a fonte.

Uma fonte do setor europeu de bebidas disse que o setor de vinhos e destilados preferiria um acordo de 10% a negociações prolongadas.

A não obtenção de um acordo terá um "enorme impacto negativo... em nosso mercado", disse Rob van Gils, presidente-executivo da empresa austríaca Hammerer Aluminium Industries. "Pode ser 0, pode ser 10%. Se for nos dois sentidos, tudo isso é administrável. Isso não acabará com os negócios."

Um funcionário da UE disse que uma taxa básica de 10% "não corroeria enormemente as posições competitivas, especialmente se outros receberem o mesmo tratamento".