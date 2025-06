Trump prorroga por 90 dias o prazo para venda do TikTok

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (19) a prorrogação por 90 dias do prazo para a venda do TikTok imposta pelo Congresso americano, que busca que a empresa controladora chinesa, ByteDance, venda a rede social, muito popular nos EUA.

Embora o presidente americano já tenha adiado o prazo duas vezes, a nova data limite, conforme anunciado em sua plataforma Truth Social, é 17 de setembro.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, já havia indicado na terça-feira que Trump assinaria um novo decreto porque "não quer que o TikTok desapareça".

De acordo com uma lei aprovada pelo Congresso em 2024, a rede social permanecerá proibida nos EUA se a ByteDance não abrir mão do controle.

Segundo vários meios de comunicação americanos, havia sido encontrado um modelo de acordo no início de abril que previa a separação do TikTok US do grupo ByteDance, com uma reestruturação do capital.

As participações de investidores não chineses passariam de 60% para 80%, e a ByteDance manteria os 20% que atualmente possui.

