Trump estende em 90 dias prazo para que TikTok evite suspensão nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira, 19, uma ordem executiva que estende em 90 dias o prazo para que o TikTok venda as operações norte-americanas ou tenha o funcionamento proibido no país, conforme publicação do líder da Casa Branca na rede social Truth Social.

O decreto confirma sinalização recente da Casa Branca de que o republicano daria mais tempo à chinesa BytdeDance, controladora da rede social.

A saga do TikTok já dura mais de um ano e deve continuar enquanto a China e os EUA negociam acordos comerciais.

O TikTok deveria ter sido desativado em janeiro, após o ex-presidente Joe Biden ter sancionado a Lei de Proteção aos Americanos contra Adversários Estrangeiros (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act), ainda no cargo.

A lei proibia a plataforma de compartilhamento de vídeos nos EUA caso suas operações não fossem vendidas a um proprietário que não fosse "controlado por um adversário estrangeiro" até 19 de janeiro de 2025.

*Com informações da Dow Jones Newswires.