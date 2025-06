Trump decidirá sobre ação dos EUA no conflito entre Israel e Irã dentro de duas semanas, diz Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca disse nesta quinta-feira que o presidente Donald Trump tomará uma decisão sobre o envolvimento dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Irã nas próximas duas semanas.

Citando uma mensagem de Trump, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse aos repórteres: "Com base no fato de que há uma chance substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã em um futuro próximo, tomarei minha decisão de ir em frente ou não nas próximas duas semanas."

(Reportagem de Trevor Hunnicutt e Jasper Ward)