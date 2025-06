Pele com rosácea? Testamos 4 produtos que prometem amenizar sintomas

Quem tem rosácea sabe que a inflamação crônica da pele precisa de cuidados constantes para ser controlada. Os sintomas atingem a região central da face e incluem vermelhidão persistente, ardência, coceira, sensação de calor intenso na região e ressecamento da pele, além de lesões inflamatórias semelhantes à acne.

De acordo com a SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), a rosácea tem maior incidência em adultos de 30 a 50 anos e, embora seja mais frequente em mulheres, também afeta muitos homens. Não existe um consenso sobre as causas, mas sabe-se que a genética familiar tem papel importante no aparecimento da doença e cuidados para controlá-la são fundamentais para evitar que ela se agrave.

Além de evitar alguns alimentos como vinho, pimenta e até lactose, o conselho dos dois dermatologistas que consultei é usar produtos para pele sensível. Até meu diagnóstico, eu evitava usar tais produtos com medo de deixar a pele oleosa.

A pedido do Guia de Compras UOL testei dois hidratantes e dois sabonetes de limpeza e comparo a seguir as características desses produtos e os benefícios que notei após o uso.

Limpeza suave

Quando comecei a desconfiar que estava com sintomas de rosácea, marquei uma consulta com dermatologista, mas também fiz como todo mundo: pesquisei no Google. A primeira dica que li era sobre usar sabonetes de limpeza menos abrasivos no rosto.

Já conhecia os produtos da Bioré e escolhi o Facial Wash Rich Moisture, um sabonete de limpeza suave e mais hidratante que o da linha comum. De fato, ele deixa a pele bem macia e sequinha, mesmo na zona T (testa, nariz e queixo) que tende mais à oleosidade.

Minha dica é emulsionar o creme nas mãos com um pouco de água e aplicar a espuma no rosto, em vez de usar o produto diretamente na pele. Isso deixa o sensorial ainda mais agradável e a limpeza mais leve.

Juliana Vaz com os produtos Imagem: Juliana Vaz

Mas depois experimentei a espuma de limpeza facial Cetaphil PRO AR Calm Control e percebi que é possível ter uma limpeza ainda mais gentil. Após o enxágue, a pele fica extremamente macia, como se só tivesse lavado com água.

Hidratação calmante

Hidratar a pele é fundamental, especialmente para quem tem rosácea. Sem esse cuidado, a inflamação e o ressecamento pioram. Indicado pela dermatologista com quem me consulto, o gel creme facial Nutradeica, da ISDIN, tem a promessa de controlar a oleosidade e aliviar os sintomas de peles com tendência a inflamações, sensíveis e reativas.

Senti que ele mantém a pele bem hidratada ao longo do dia e diminui bastante a coceira. Ele também ajudou bastante a evitar a descamação, que, geralmente, vem em seguida, ao ficar exposta ao ar-condicionado ou ao vento.

No entanto, não senti que o efeito matte é duradouro, pelo contrário. Nos dias de calor em que usei o produto, senti que testa, bochechas e queixo ficaram brilhando poucas horas depois da aplicação, mas adequei a quantidade de produto aplicada e o efeito matificante melhorou.

Já o creme hidratante PRO AR Calm Control com cor e FPS 30, da Cetaphil, segura bastante a oleosidade ao longo do dia. A pele fica hidratada, com viço, mas sequinha.

Textura

A espuma de limpeza Cetaphil é como uma nuvem macia. Fiquei impressionada com a textura agradável do limpador. O Facial Wash Rich Moisture, da Bioré, tem uma textura mais viscosa, então prefiro emulsionar nas mãos, fazer uma espuma, antes de aplicá-lo. Assim, o tato fica mais agradável e senti que assim diminui as chances de irritar a pele.

Entre os dois hidratantes, a textura difere bastante: o Nutradeica é mais translúcido, espalha fácil e promete rápida absorção —algo que não senti. Enquanto o Cetaphil, apesar de ser mais denso e deslizar com menos facilidade, é absorvido com mais rapidez.

Rendimento

O Facial Wash Rich Moisture precisa de bem menos quantidade para higienizar o rosto do que outros sabonetes líquidos. Isso fez com que a embalagem durasse mais de seis meses, usando duas vezes por dia.

O mesmo acontece com a espuma de limpeza Cetaphil: bastam dois "pumps" para espalhar no rosto todo.

Considerando os hidratantes, o Nutradeica deixou a pele um tanto oleosa horas depois da aplicação, então passei a usar uma camada mais fina e apenas uma vez por dia e isso fez com que a embalagem de 50 ml durasse quatro meses.

O hidratante PRO AR Calm Control tem textura um pouco mais densa e para uma cobertura leve no rosto inteiro, usei três "pumps". Então acaba rendendo menos que o outro hidratante.

Fragrância

Como são produtos hidratantes e desenvolvidos para peles sensíveis, tem ingredientes aromáticos suaves, justamente para evitar irritações. O Facial Wash Rich Moisture lembra uma fragrância floral e fresca, bem agradável e leve.

A espuma PRO AR Calm Control tem um aroma que remete a rosas e talco, também de cheiro suave e não fica presente na pele após o enxágue.

Os hidratantes são livres de perfume.

Qual mais gostei

Em relação à qualidade e resultado, todos os produtos ajudam a hidratar a pele e diminuir os sintomas da rosácea.

Mas a linha da Cetaphil é a minha preferida. O creme hidratante tem ainda o fator de proteção solar (FPS 30) e cor, que ajuda muito a disfarçar os tons avermelhados ao mesmo tempo em que acalma a pele.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.