Tem lava-louças em casa? Detergente Finish de 2,5kg está com 5% de desconto

Tem lava-louças em casa e quer economizar? O detergente em pó Finish Power Powder Advanced para lava-louças é um dos mais procurados da categoria por, de acordo com o fabricante, render mais e ajudar a gastar menos água na lavagem.

O produto na versão de 2,5 kg registrou mais de 6 mil compras no mês passado na Amazon. Na compra com recorrência, ele sai com 5% de desconto, custando R$ 127,79). Confira a seguir mais detalhes sobre o produto e avaliações de quem já o comprou.

O que a Finish diz sobre o produto?

Sua fórmula possui oxigênio ativo e enzimas que potencializam a limpeza;

Sem a necessidade de pré-enxágue na máquina de lavar louça;

O fabricante calcula uma economia de água de até seis vezes ao utilizá-lo;

Faz uma limpeza profunda, que inclui remover resíduos mais difíceis como gordura, cereal com leite, ovos mexidos e cobertura de chocolate;

Acompanha medidor para dosar a quantidade do detergente;

Promete não ressecar as mãos.

Antes de colocá-lo no reservatório destinado ao detergente na máquina, é indicado se certificar de que está totalmente seco. É recomendado usar 3/4 do medidor para uma carga cheia ou louças muito sujas, e metade do medidor para meia carga ou louças sujas.

O que diz quem comprou o detergente?

São mais de 17,9 mil avaliações do produto na Amazon. A nota média do detergente é de 4,8 (sendo cinco a máxima). Confira algumas opiniões de quem o usou.

Melhor custo-benefício e ótimo produto. Foi a melhor marca de sabão para a máquina que compramos. E este pacote rende muito, em um ótimo valor no mês . Karol

Limpa muito bem e deixa um cheiro gostoso dentro da lava-louça . Rafael Andrade

Ótimo sabão. Deixa a louça brilhosa e limpa. Fernanda Brum

O melhor sabão para máquina de lavar. Dura muito, porque só um pouco já é suficiente para lavar uma máquina cheia . Wanessa

O único detergente para lava-louças que realmente lava a louça do dia a dia. Vale super a pena. Já testei outros mais baratos que não valem a economia, pois a louça não sai bem lavada igual a esse . Isabella

Qualidade muito boa. A louça fica com uma lavagem impecável. Elaine Sampaio

Excelente. Limpa muito bem. Senti que desengordura toda a louça e não deixa manchado, nem com cheiro de ovo. Estou gostando de usar . Karime

Pontos de atenção

As principais reclamações de consumidores passam pelo preço do produto, que é considerado alto. Além do mais, há quem cite que o detergente foi entregue com avarias na embalagem que provocaram vazamento.

A caixa veio bem embalada e lacrada, [mas] o produto dentro veio com várias avarias, um pedaço da parte de traz também estava meio aberta e vazou um pouco do produto Christian Moreira

É um detergente muito bom, mas o preço praticado, na maioria das vezes, foge muito do orçamento. Compramos porque houve uma promoção imperdível. Osvaldo B

Acho que o pacote abriu no transporte, sorte que estava na caixa, então o produto que caiu ficou na caixa. Mais cuidado da próxima vez. Bruna

Gosto desse sabão, mas, dessa vez, veio no fundo da caixa com a embalagem violada e o produto no fundo. Kaio Klinsman

Com informações de matéria publicada em 27/11/24

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.