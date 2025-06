Tarcísio posa com bandeira de Israel e canta na Marcha para Jesus

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), posou com a bandeira de Israel e cantou em cima do trio elétrico na Marcha para Jesus, nesta manhã, no centro da capital paulista.

O que aconteceu

Governador e prefeito Ricardo Nunes marcam presença no evento tradicional organizado pelo apóstolo Estevam Hernandez.Também está presente o prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos).

Evento que reúne milhares de evangélicos começou as 10h e vai até as 22h, no centro da capital. A caminhada iniciada na Praça da Luz, no Centro, segue até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona norte da cidade, onde ocorre uma série de apresentações de música gospel.

Data deste ano coincide com o aniversário do governador, que ouviu até um coro de parabéns dos participantes de cima do trio elétrico. A agenda de Tarcísio na Marcha está prevista para ocorrer das 9h40 às 15 horas, com participação ao longo do trajeto e na concentração final.

Bispo também puxou oração para governador e prefeito. Políticos que já participaram das edições anteriores do evento marcam presença desde cedo acompanhados de suas esposas. Estevam Hernandes pediu uma oração "pelas autoridades deste país".

Tarcísio posou com bandeira de Israel e ao lado de presidente da Confederação Israelita Brasileira, Cláudio Lottenberg. Israel atualmente está em guerra com o Irã e em Gaza.

*Com Estadão Conteúdo