Seis dirigentes do BoE votaram por manutenção do juro básico; 3 defenderam corte

Seis dos nove integrantes do Comitê de Política Monetária (MPC, na sigla em inglês) do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) votaram pela manutenção da taxa básica de juros em 4,25% nesta quinta-feira, segundo comunicado do BoE. Os dissidentes, Swati Dhingra, Dave Ramsden e Alan Taylor, defenderam corte do juro básico em 25 pontos-base, a 4%.

Ainda no comunicado, o BC britânico disse que sua política monetária precisa continuar restritiva por "tempo suficientemente longo" para que a inflação do Reino Unido volte de forma sustentável para a meta oficial de 2% no médio prazo e avaliou que uma postura "gradual e cautelosa" em relação a futuros cortes de juros continua sendo "apropriada".

O BoE afirmou também que continuará vigilante em relação ao impacto dos conflitos no Oriente Médio na economia do Reino Unido e citou análise própria sugerindo que os efeitos das tarifas do governo Trump no Produto Interno Bruto (PIB) mundial poderão ser menores do que foi estimado anteriormente.