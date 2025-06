SAIBA MAIS-Países que retiram cidadãos de Irã e Israel

(Reuters) - Países de todo o mundo estão tomando medidas para retirar seus cidadãos de Israel e do Irã, já que as duas nações entram no sétimo dia de guerra e o espaço aéreo da região permanece fechado.

Uma semana de ataques aéreos e de mísseis israelenses contra seu principal rival eliminou o alto escalão do comando militar do Irã, danificou a capacidade nuclear do país e matou centenas de pessoas, enquanto os ataques de retaliação iranianos mataram pelo menos duas dúzias de civis em Israel.

AUSTRÁLIA

O governo australiano evacuou um pequeno grupo de Israel através de uma passagem de fronteira terrestre na quarta-feira, e vai tentar mais oportunidades, disse a ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, na quinta-feira.

Cerca de 1.500 australianos no Irã se registraram para receber assistência, e outros 1.200 em Israel estão tentando sair, disse Wong.

BRASIL

O Ministério de Relações Exteriores informou na quarta-feira que "foi realizada a retirada" por terra de um segundo grupo de "autoridades federativas" que estavam em Israel no início dos ataques do país contra o Irã. A retirada ocorreu em direção à Jordânia.

Segundo a pasta, a evacuação das 27 autoridades convidadas por Israel foi custeada pelo governo israelense. "Israel arcou com o seu transporte terrestre até a Jordânia e suas passagens aéreas de retorno para o Brasil em voos comerciais, bem como hospedagem para aqueles que necessitarão de pernoites em Amã até a definição da data de embarque, tendo em conta a oferta de voos em operação no aeroporto internacional da capital jordaniana nos próximos dias", afirmou o MRE.

Um primeiro grupo de autoridades brasileiras cruzou a fronteira de Israel com a Jordânia na segunda-feira e deslocou-se à Arábia Saudita para embarcar em voo privado que chegou ao Brasil na quarta-feira.

BULGÁRIA

A Bulgária retirou 17 diplomatas e suas famílias do Irã para o Azerbaijão e está planejando repatriá-los por terra e ar, disse o governo búlgaro na quinta-feira.

O governo disse que uma administração da embaixada búlgara em Teerã está se mudando temporariamente para Baku.

CHINA

A China evacuou mais de 1.600 cidadãos do Irã e centenas de outros de Israel, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês nesta quinta-feira.

Acredita-se que milhares de cidadãos chineses residam no Irã, rico em petróleo, de acordo com relatos da mídia estatal.

CROÁCIA

Diplomatas e funcionários de embaixadas de Tel Aviv e Teerã sairão provavelmente por terra, disse o ministro das Relações Exteriores da Croácia, Gordan Grlic Radman.

FRANÇA

A França providenciará um comboio até o final da semana para levar cidadãos franceses que não têm meios próprios de fazê-lo até as fronteiras turca ou armênia do Irã para acessar aeroportos desses países, disse o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noel Barrot, nesta quinta-feira.

Os cidadãos franceses em Israel poderão embarcar em ônibus a partir da manhã de sexta-feira na fronteira jordaniana para os aeroportos da Jordânia, com um voo fretado de Amã até o final da semana para ajudar na passagem dos cidadãos franceses que estão vulneráveis ou em situações de emergência, disse Barrot.

GRÉCIA

A Grécia evacuou 16 de seus cidadãos e suas famílias por terra do Irã para o Azerbaijão e agora está trabalhando na repatriação deles para a Grécia, disse o Ministério das Relações Exteriores na quinta-feira.

ÍNDIA

A Índia disse na quarta-feira que lançou a "Operação Sindhu" para evacuar cidadãos indianos do Irã. Até o momento, 110 estudantes indianos foram retirados do norte do Irã, tendo atravessado para a Armênia em 17 de junho, informou o Ministério das Relações Exteriores da Índia.

A Embaixada da Índia no Irã tem ajudado os indianos a se deslocarem de áreas com aumento de hostilidades para áreas relativamente mais seguras dentro do país e a evacuá-los posteriormente.

ITÁLIA

A Itália está organizando voos comerciais a partir de Amã nos próximos dias para permitir que seus cerca de 20.000 cidadãos que vivem em Israel deixem o país, se assim o solicitarem, disse o ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, no dia X.

Vinte e nove dos cerca de 500 cidadãos italianos que estão no Irã já deixaram o país na quarta-feira com a ajuda do governo, disse uma fonte diplomática, acrescentando que não foi uma retirada adequada.

JAPÃO

O principal porta-voz do governo japonês, Yoshimasa Hayashi, disse nesta quinta-feira que o Japão enviará duas aeronaves de transporte militar para Djibuti, no leste da África, em preparação para a retirada de cidadãos japoneses do Irã e de Israel.

Ele também disse que as embaixadas japonesas em Israel e no Irã estavam se preparando para evacuar os cidadãos japoneses para os países vizinhos de ônibus, com planos para implementar a retirada já na quinta-feira.

NOVA ZELÂNDIA

A Nova Zelândia fechou temporariamente sua embaixada em Teerã e evacuou dois funcionários e sua família por terra para o Azerbaijão.

O governo da Nova Zelândia alertou que o fechamento do espaço aéreo limitou a assistência aos cidadãos que solicitaram a saída. O ministro das Relações Exteriores, Winston Peters, acrescentou que os parceiros consulares estão considerando voos de retirada quando o espaço aéreo for reaberto e que o governo está trabalhando em estreita colaboração com a Austrália.

NIGÉRIA

O governo nigeriano está finalizando os preparativos para a retirada de emergência dos nigerianos retidos em ambos os países, disse o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado na quinta-feira.

NORUEGA

O Ministério das Relações Exteriores da Noruega disse à Reuters que não tinha planos de evacuar os cidadãos noruegueses do Irã, acrescentando que havia desaconselhado viagens ao Irã por um longo tempo.

A embaixada da Noruega permanece operacional em Teerã, mas atualmente não aceita visitas do público, disse o Ministério das Relações Exteriores.

POLÔNIA

Um grupo de cidadãos poloneses que saíram do Irã desembarcou em Varsóvia na manhã desta quinta-feira, encerrando a retirada do país, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

O primeiro avião com poloneses saídos de Israel aterrissou em Varsóvia na manhã de quarta-feira e um segundo é esperado na tarde desta quinta-feira, vindo de Amã, com 65 pessoas a bordo.

PORTUGAL

Portugal fechou temporariamente sua embaixada no Irã e evacuou quatro de seus cidadãos através do Azerbaijão.

O país recebeu 130 pedidos de repatriação de cidadãos em Israel e está organizando um voo de repatriação, que deve aterrissar em Portugal ainda nesta quinta-feira, informou o Ministério das Relações Exteriores.

SÉRVIA

Um grupo de 100 sérvios fugiu de Israel através do Egito, disse o embaixador Miroljub Petrovic na quinta-feira.

CORÉIA DO SUL

Dezoito cidadãos sul-coreanos e dois de seus familiares que são cidadãos iranianos foram evacuados por terra do Irã, disse o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul em um comunicado nesta quinta-feira.

ESTADOS UNIDOS

Os Estados Unidos estão trabalhando para retirar seus cidadãos que desejarem deixar Israel, organizando voos e partidas de navios de cruzeiro, disse o embaixador dos EUA, Mike Huckabee.