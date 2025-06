Relatório denuncia violências sexuais sofridas por homens durante guerra na Ucrânia

Relatório publicado na quinta-feira (19), aponta que a violência sexual relacionada à guerra na Ucrânia é subnotificada, especialmente a sofrida por homens. Segundo o estudo, muitas das vítimas permanecem em silêncio por medo de serem estigmatizadas. O documento será apresentado em Paris neste Dia Internacional para a Eliminação da Violência Sexual em Conflitos.

Este relatório é resultado de um simpósio organizado em novembro de 2024, em Kiev, por três ONGs: We Are NOT Weapons of War (WWoW), Women's Information Consultative Center (WICC) ??e Stand Speak Rise Up! (SSRU), com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da França. Na ocasião, o evento reuniu vítimas, personalidades da sociedade civil, especialistas jurídicos e representantes políticos para identificar lacunas na abordagem do problema e propor soluções.

Entre fevereiro de 2022 e agosto de 2024, a Missão de Monitoramento dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia documentou 376 casos de violência sexual relacionada ao conflito, 262 dos quais envolvendo homens. No entanto, o número de casos registrados desde o início da invasão russa da Ucrânia é subestimado, sugere o relatório, por vários motivos: estigmatização, medo de represálias, culpa, acesso limitado à justiça, especialmente na zona ocupada, entre outros.

Frequentemente expostos a essa violência (estupro, nudez forçada, choques elétricos nos genitais, etc.) na prisão, os homens frequentemente relutam em discuti-la, mesmo com amigos e familiares.

Medo de ostracismo

"Reconhecer o estupro pode levar a uma forma de ostracismo ou piedade tão extrema que se torna insuportável", afirma Oleksy Syvak, que fundou uma rede de apoio para vítimas masculinas como ele. "A crença generalizada de que os homens devem sempre parecer fortes e nunca demonstrar fraqueza intensifica o sofrimento quando se sentem incapazes de corresponder a essa imagem", acrescenta.

O documento, com aproximadamente 40 páginas, observa que a legislação ucraniana evoluiu na direção certa nos últimos anos, mas que ainda há muito a ser feito em vários níveis.

O relatório recomenda ainda campanhas de conscientização, melhor treinamento para os profissionais que trabalham com as vítimas, maior coordenação no âmbito jurídico e o envio de unidades móveis especializadas para áreas rurais próximas aos locais de conflito ou recentemente libertadas.

(Com AFP)