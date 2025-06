PM grava e depois mata suspeitos de fazer arrastões para o PCC em SP

Após gravar a movimentação de suspeitos de fazer arrastões para o PCC em rodovias de São Paulo, a PM matou dois possíveis integrantes do grupo em uma operação hoje de manhã em Cubatão, na Baixada Santista.

O que aconteceu

Quadrilha armada fugiu para área de mangue ao perceber que estava sendo monitorada. Segundo a PM, havia ao menos seis pessoas em fuga.

PM usou drones e embarcações em buscas. Segundo a PM, membros da quadrilha atiraram na direção dos agentes ao serem localizados, dando início ao confronto. Um fuzil foi apreendido após a ação. Também foram encontradas drogas no local.

Grupo suspeito de integrar o PCC havia feito arrastão na Rodovia dos Imigrantes. Após o ataque ocorrido ontem, equipes da Força Tática da PM que patrulhavam a região se deslocaram para o local.

Um dos mortos na operação da PM, Ítalo Matheus Gomes da Silva tinha mandados de prisão em aberto Imagem: Reprodução

Um dos mortos na ação foi identificado como o líder dos ataques a rodovias. Ítalo Matheus Gomes da Silva, 27, estava foragido da Justiça. Com mandados de prisão por roubo e associação criminosa, ele era acusado de chefiar a chamada "tropa do arranca", criada para saquear cargas de grãos, fertilizantes e combustíveis de vagões em Cubatão, segundo Josmar Jozino, colunista do UOL. O outro morto ainda não foi identificado.

Relatório identificou ao menos quatro ataques por dia atribuídos ao grupo entre janeiro e março de 2023. Investigações rastrearam as movimentações bancárias e a contabilidade das cargas roubadas. Os ladrões, chamados de "surfistas", subiam nos trens, faziam buracos nos vagões e contêineres para pegar as cargas, segundo a Polícia Civil. Outra parte do grupo vendia a carga aos receptadores.