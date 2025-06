Peruano Maido é eleito o melhor restaurante do mundo pela lista 50 Best

O restaurante Maido, localizado em Lima, no Peru, e símbolo da fusão entre a culinária japonesa e peruana, é o melhor do mundo em 2025, segundo anunciou nesta quinta-feira (19) a lista 50 Best, da revista britânica Restaurant, na qual o Lasai, no Rio de Janeiro, aparece em 28º.

O Maido foi fundado há 16 anos pelo chef Mitsuharu "Micha" Tsumura. Em segundo lugar, pelo segundo ano consecutivo, ficou o espanhol Asador Etxebarri, localizado em Biscaia, no País Basco.

O Asador Etxebarri e o Maido foram escolhidos, respectivamente, como o melhor restaurante europeu e sul-americano, segundo os especialistas do 50 Best, que reúne pouco mais de mil críticos, cozinheiros e membros do setor de gastronomia e hotelaria em todo o mundo.

Considerada a lista rival do prestigiado guia francês Michelin, a 50 Best apresenta este ano uma ampla presença ibero-americana: dos dez melhores estabelecimentos, quatro são da América Latina e dois da Espanha.

Na décima posição está o asador Don Julio, de Buenos Aires; em nono lugar, o Kjolle, outro restaurante de Lima, comandado por Pia León. O único brasileiro na lista é o carioca Lasai, do chef Rafa Costa e Silva, eleito o 28º melhor restaurante do mundo.

O Diverxo, restaurante madrilenho do conhecido chef Dabiz Muñoz, ocupa o quarto lugar, enquanto o Quintonil, do chef Jorge Vallejo, no México, conquista a terceira colocação.

- Cozinhar para "resolver problemas" -

O sommelier do Asador Etxebarri, Mohamed Benabdallah, foi eleito o melhor especialista do ano, enquanto o prêmio de melhor confeiteiro foi para o francês Maxime Frédéric, dos restaurantes Cheval Blanc Paris e Plénitude.

"Este prêmio não é apenas um sonho. Meu sonho é fazer as pessoas felizes. E acredito que a gastronomia, a comida, a hospitalidade (...) podem resolver a maioria dos problemas que consideramos insolúveis", declarou o chef do Maido ao receber o prêmio durante a cerimônia do 50 Best, realizada em Turim (Itália).

"Neste momento em que temos tantas diferenças, acredito firmemente que a indústria gastronômica é um exemplo de tudo o que podemos alcançar juntos", proclamou Mitsuharu "Micha" Tsumura, cercado por sua equipe.

Nascido em Lima, mas de origem japonesa, Tsumura estudou nos Estados Unidos e, após se formar, viajou a Osaka para estudar a culinária de seus ancestrais.

Ao retornar ao Peru, trabalhou como chef no hotel Sheraton e, em 2009, abriu o Maido, "a referência incontestável da cozinha Nikkei (de fusão)", segundo palavras da própria 50 Best.

Na lista dos dez melhores há nomes conhecidos, como o restaurante dinamarquês Alchemist, e novidades como o Sézanne, de Tóquio.

O mexicano Quintonil foi declarado o melhor restaurante da América do Norte; o Gaggan (6º lugar), o melhor estabelecimento da Ásia.

Na lista dos 50 melhores há diversas novas entradas, como o colombiano Celele (48º), que recebe seus clientes em Cartagena das Índias, eleito o melhor restaurante sustentável de 2025.

A lista 50 Best havia escolhido no ano passado o restaurante espanhol Disfrutar como o número um, e o Asador Etxebarri, uma referência em grelhados na Europa, em segundo.

