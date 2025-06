Palmeiras vence Al Ahly (2-0) e fica mais perto das oitavas da Copa de Clubes

O Palmeiras ficou mais perto das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes após derrotar o egípcio Al Ahly por 2 a 0 nesta quinta-feira (19), em East Rutherford, Nova Jersey, pela segunda rodada do Grupo A.

O clube paulista desta vez teve a eficácia que lhe faltou na estreia, no domingo, também no MetLife Stadium, onde desperdiçou diversas oportunidades de marcar diante do Porto, no empate em 0 a 0.

A vitória permite que o time assuma a liderança do grupo com quatro pontos, enquanto aguarda o confronto entre os 'Dragões' (1) e o Inter Miami (1) de Lionel Messi, também nesta quinta-feira, em Atlanta. Os egípcios têm um ponto.

Apesar de ter criado menos chances de gol desta vez, o Verdão aprimorou sua pontaria, como seu técnico Abel Ferreira havia pedido. Mas o primeiro gol contou com uma ajuda inesperada.

O centroavante palestino do Al Ahly, Wessam Abou Ali, abriu o placar com um gol contra aos 49 minutos, e o argentino José Manuel López (59'), que havia começado no banco, ampliou a vantagem ao aproveitar um contra-ataque com uma bela finalização de pé esquerdo.

- Gol contra -

Minutos após o segundo gol, marcado por Flaco López, a partida foi interrompida por quase cinquenta minutos devido a um alerta de tempestade em East Rutherford, onde a partida acontecia sob um sol escaldante.

O Palmeiras voltou a contar com o apoio entusiasmado de sua torcida no estádio que sediará a final da Copa de Clubes em 13 de julho.

O time alviverde teve a iniciativa do início ao fim, embora desta vez com uma participação mais tímida do jovem Estêvão, de 18 anos.

Aníbal Moreno, meio-campista de primeira linha, e Maurício, jogador criativo, se destacaram na distribuição de jogo do time mais vezes campeão brasileiro contra a equipe mais vitoriosa da Liga dos Campeões Africanos, com 12 títulos.

O argentino originou o gol contra de Wessam Abou Ali, camisa 9 do Al Ahly, em uma cobrança de falta. O atacante desviou de cabeça e a bola foi parar na própria rede.

E Maurício, nove minutos depois de entrar em campo, comandou um contra-ataque que terminou com o 11º gol de López na temporada, igualando Estêvão como artilheiro do Palmeiras no ano.

- Decisão da vaga contra Inter de Messi -

Após o reinício da partida, a terceira da Copa de Clubes a ser interrompida devido às condições climáticas, o Al Ahly fez quatro substituições na tentativa de mudar seu destino.

Mas o técnico espanhol José Riveiro esbarrou na sólida defesa do Palmeiras, time muito versátil que sabe defender e atacar com velocidade e verticalidade.

Vencedor da Copa Libertadores da América nas edições de 1999, 2020 e 2021, o Verdão buscará uma vaga nas oitavas de final na terceira e última rodada do Grupo A, contra Messi e companhia, na segunda-feira, na Capital do Sol.

No mesmo dia e horário às 22h00 (horário de Brasília), o Al Ahly jogará sua última partida contra o Porto no Estádio MetLife.

Escalações:

Palmeiras: Weverton - Agustín Giay, Gustavo Gómez (cap), Murilo, Joaquín Piquerez - Estêvão (Vanderlan 77'), Richard Ríos, Raphael Veiga (Mauricio 46'), Aníbal Moreno (Emiliano Martínez 68'), Facundo Torres (Paulinho 77') - Vitor Roque (José Manuel López 46'). Técnico: Abel Ferreira.

Al Ahly: Mohamed Al-Shenawi (cap) - Mohamed Hany, Achraf Dari (Ahmed Ramadan 62'), Yasser Ibrahim, Yehia Attiyallah (Hussein El Shahat 87') - Hamdy Fathy (Mohamed Magdy Kafsha 62'), Marwan Attia, Mohamed Ali Ben Romdhane - Ahmed Sayed, Wessam Abou Ali (Nejc Gradisar 62'), Mahmoud Hassan (Achraf Bencherki 62'). Técnico: José Riveiro.

