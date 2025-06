Palmeiras bate Al Ahly e vira líder provisório no Grupo A do Mundial

? Mundial de Clubes da FIFA ? (@fifaworldcup_pt) June 19, 2025

O técnico do Verdão Abel Ferreira não escondeu sua satisfação com o desempenho da equipe, ao analisar a partida em entrevista logo após a vitória.

"Jogo difícil, é preciso saber com quem estamos a jogar: é só a equipe mais da África, é uma equipe com a qual já jogamos três vezes em Mundiais, está habituada a este tipo de competições também. O contexto de jogo não era fácil para as duas equipes, estava muito calor. Achei que entramos um pouquinho ansiosos também, depois tivemos que parar o jogo após fazermos 2 a 0. Acho que é uma vitória super justa, podíamos ter feito um ou mais dois gols, mas aceito o resultado. Agora vamos descansar e nos preparar para o próximo", analisou o treinador, em entrevista à DAZN, plataforma na internet que transmite gratuitamente todos os jogos da competição, após acordo com a Fifa.

O Palmeiras faz o último jogo da fase de grupos na próxima segunda-feira (23), às 22h (horário de Brasília), contra o Inter Miami (EUA), onde joga o craque argentino Lionel Messi. A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami. No mesmo horário, o Porto encara o Al Ahly, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.