Palestinos se arriscam em perigosas viagens de quilômetros para encontrar comida

Por Ebrahim Hajjaj e Nidal al-Mughrabi

GAZA/CAIRO (Reuters) - Como milhares de outros palestinos na Faixa Gaza, Hind Al-Nawajha faz uma perigosa jornada de quilômetros todos os dias para tentar encontrar comida para sua família, na esperança de conseguir voltar com vida.

Acompanhada de sua irmã, Mazouza, a mãe de quatro filhos teve que se abaixar e se esconder atrás de uma pilha de entulho na beira da estrada, enquanto tiros ecoavam nas proximidades.

"Ou você volta trazendo (comida) para seus filhos e eles ficarão felizes, ou você volta em uma mortalha, ou você volta chateada (sem comida) e seus filhos vão chorar", disse Nawajha, 38 anos, moradora de Beit Lahiya, no norte de Gaza.

"Esta é a vida, estamos sendo massacrados, não podemos mais fazer isso."

Nos últimos dois dias, dezenas de palestinos também foram mortos por israelenses enquanto tentavam obter alimentos de caminhões de ajuda trazidos para o território pelas Nações Unidas e agências internacionais de assistência, disseram médicos de Gaza.

Na quinta-feira, os médicos disseram que pelo menos 51 pessoas foram assassinadas por israelenses e ataques militares, incluindo 12 pessoas que tentaram se aproximar de um local operado pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF), apoiada pelos EUA, na região central da Faixa de Gaza, o mais recente dos relatos quase diários de assassinatos de pessoas famintas que buscam comida.

Militares israelenses disseram que houve várias tentativas de "suspeitos" de se aproximarem das forças na área de Netzarim, na região central da Faixa de Gaza, de forma a colocá-las em perigo. Ele disse que as forças dispararam tiros de advertência para evitar que os suspeitos se aproximassem delas e que, no momento, não tinha conhecimento de feridos.

Em um email, a GHF criticou as autoridades de saúde de Gaza, acusando-as de divulgar regularmente informações imprecisas. A GHF disse que os palestinos não acessam as instalações da GHF nas proximidades pelo corredor de Netzarim. Ela não respondeu às perguntas sobre se a GHF estava ciente da ocorrência de tal incidente.

Enquanto isso, trinta e nove pessoas foram mortas em ataques aéreos israelenses separados no norte da Faixa de Gaza, segundo médicos. Um desses ataques matou pelo menos 19 pessoas, incluindo mulheres e crianças, em uma tenda no campo de refugiados de Shati, na Cidade de Gaza, acrescentaram.

Outro ataque matou pelo menos 14 pessoas e danificou várias casas em Jabalia, no norte do território, disseram autoridades médicas.

Não houve nenhum comentário imediato do exército israelense sobre esses ataques.

Nos últimos dias, o exército israelense disse que suas forças abriram fogo e dispararam tiros de advertência para dispersar pessoas que se aproximavam de áreas onde as tropas estavam operando, representando uma ameaça. Ele disse que estava analisando relatos de vítimas entre os civis.

DORMINDO NA ESTRADA

Israel tem canalizado grande parte da ajuda que agora permite chegar em Gaza por meio da GHF, que opera alguns locais de distribuição em áreas protegidas pelas forças israelenses.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que centenas de palestinos foram mortos tentando chegar aos locais da GHF desde o final de maio.

As Nações Unidas rejeitam o sistema de distribuição da GHF por considerá-lo inadequado, perigoso e uma violação das regras de imparcialidade humanitária. Israel afirma que ele é necessário para evitar que os combatentes do Hamas desviem a ajuda, o que o Hamas nega.

Na quarta-feira, a GHF disse em comunicado que havia distribuído 3 milhões de refeições em três de seus locais de ajuda sem nenhum incidente.

A guerra de Gaza foi desencadeada quando militantes palestinos do Hamas atacaram Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, de acordo com os registros israelenses.

Israel respondeu com um ataque militar contra a Faixa de Gaza que já matou cerca de 55.600 palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. A ofensiva militar israelense também deslocou quase toda a população de mais de 2 milhões de pessoas do território e causou uma crise de fome.

O Conselho Norueguês de Refugiados alertou nesta quinta-feira que mais de 1 milhão de pessoas estão sem abrigo adequado, dizendo que equipamentos como tendas e lonas foram impedidos por Israel de entrar no território desde 1º de março.

Nawajha voltou de mãos vazias na quarta-feira da jornada em busca de comida, caindo exausta no chão empoeirado do lado de fora da barraca na Cidade de Gaza, onde foi deslocada e abrigada com sua família.

Ela e sua irmã estão acampadas na estrada há 20 dias. Elas dizem que tentam forçar a entrada no local de distribuição, onde chegam os caminhões que transportam a ajuda, mas geralmente são impedidas pelos homens, que às vezes brigam por sacos de farinha que saem dos caminhões da ONU.

"(Quando) não há comida, como você pode ver, as crianças começam a chorar e a ficar com raiva", disse Nawajha.