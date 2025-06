Oposição dividida do Irã avalia momento, mas ativistas continuam cautelosos sobre protestos

Por Parisa Hafezi

DUBAI - Os fragmentados grupos de oposição do Irã acreditam que seu momento pode estar próximo, mas os ativistas envolvidos em protestos anteriores dizem que não estão dispostos a desencadear uma agitação em massa, mesmo contra um sistema que odeiam, com sua nação sob ataque.

Os oponentes exilados da República Islâmica, eles próprios profundamente divididos, estão incentivando os protestos de rua. Nas regiões fronteiriças, grupos separatistas curdos e balúchi parecem prontos para se levantar contra Teerã, com os ataques israelenses atingindo o aparato de segurança do Irã.

Embora a República Islâmica pareça mais fraca do que em quase qualquer outro momento desde logo após a revolução de 1979, qualquer desafio direto ao seu governo de 46 anos provavelmente exigirá alguma forma de revolta popular. Se essa revolta é provável - ou iminente - é uma questão de debate.

O filho do falecido xá do Irã, Raze Pahlavi, baseado nos Estados Unidos, disse em entrevistas nesta semana que deseja liderar uma transição política, citando o momento como a melhor chance de derrubar a República Islâmica em quatro décadas e dizendo que "este é o nosso momento na história".

Provocar uma mudança de regime é certamente um objetivo de guerra para Israel, com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se dirigindo aos iranianos para dizer "também estamos abrindo o caminho para que vocês alcancem sua liberdade".

Dentro de um sistema governamental há muito hábil em reprimir as manifestações públicas de dissidência, há sinais de que ele está se preparando para protestos.

Mohammad Amin, membro da milícia Basij, que é frequentemente mobilizada contra os manifestantes, disse que sua unidade em Qom havia sido colocada em alerta para eliminar espiões israelenses e proteger a República Islâmica.

No entanto, embora os ataques tenham como alvo uma hierarquia de segurança que esmagou os protestos anteriores, eles também causaram grande medo e perturbação para as pessoas comuns - e raiva tanto das autoridades iranianas quanto de Israel, disseram os ativistas.

"Como as pessoas podem sair às ruas? Em circunstâncias tão horríveis, as pessoas estão concentradas apenas em salvar a si mesmas, suas famílias, seus compatriotas e até mesmo seus animais de estimação", disse Atena Daemi, uma importante ativista que passou seis anos na prisão antes de deixar o Irã.

PROTESTOS EM MASSA

As preocupações de Daemi também foram expressas pela ativista mais proeminente do Irã, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Narges Mohammadi, em uma publicação em mídia social. Em resposta a uma exigência israelense para que as pessoas esvaziassem partes de Teerã, ela escreveu: "Não destruam minha cidade."

Dois outros ativistas com quem a Reuters conversou no Irã, que estavam entre as centenas de milhares de pessoas envolvidas em protestos em massa há dois anos, após a morte sob custódia de Mahsa Amini, disseram que também não tinham planos de se manifestar ainda.

"Depois que os ataques terminarem, levantaremos nossas vozes porque esse regime é responsável pela guerra", disse um deles, um estudante universitário em Shiraz, que pediu para permanecer anônimo por medo de represálias.

Outra, que havia perdido sua vaga na universidade e sido presa por cinco meses após os protestos de 2022 e que também pediu anonimato, disse que acreditava na mudança de regime no Irã, mas que não era hora de sair às ruas.

Ela e seus amigos não estavam planejando organizar ou participar de manifestações, disse ela, e rejeitou os apelos do exterior para protestos. "Israel e os chamados líderes da oposição no exterior só pensam em seus próprios benefícios", disse ela.

Além dos monarquistas de Pahlavi, a principal facção de oposição fora do Irã é a Organização Mujahideen do Povo, também conhecida como MEK ou MKO. Uma facção revolucionária na década de 1970, ela perdeu uma luta pelo poder depois que o xá foi derrubado.

Muitos iranianos não a perdoaram a MEK por terem se aliado ao Iraque durante a guerra de 1980-88 e grupos de direitos humanos a acusam de abusos em seus campos e de comportamento de culto, o que ela nega.

Os Mujahideen são a principal força por trás do Conselho Nacional de Resistência do Irã, que, assim como Pahlavi, cultivou laços estreitos com alguns políticos ocidentais. Em um fórum em Paris nesta semana, a líder do conselho, Maryam Rajavi, reiterou sua oposição a qualquer retorno da monarquia, dizendo "nem o xá nem os mulás".

É incerto até que ponto os grupos de oposição fora do Irã têm algum apoio dentro do país. Embora alguns iranianos sintam uma grande nostalgia do período anterior à revolução, essa é uma época da qual a maioria é jovem demais para se lembrar.

No Irã, as sucessivas rodadas de protestos nacionais também se concentraram em questões diferentes. Em 2009, os manifestantes inundaram as ruas por causa do que consideravam ser uma eleição presidencial roubada. Em 2017, os protestos se concentraram na queda dos padrões de vida. E em 2022, os direitos das mulheres foram o estopim.

Mir-Hossein Mousavi, o candidato às eleições que os manifestantes disseram ter sido roubado em 2009, está em prisão domiciliar há anos e agora tem 83 anos. Sua política era reformar a República Islâmica em vez de substituí-la - o objetivo de muitos manifestantes em movimentos posteriores.

Para os oponentes da República Islâmica dentro do Irã, essas perguntas sem respostas sobre se ou quando realizar protestos, qual agenda seguir ou qual líder acompanhar provavelmente se tornarão mais urgentes à medida que os ataques aéreos de Israel continuarem.