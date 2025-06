OLX usa IA para abrir escritório, evitar golpes e ajudar usuário no anúncio

A inteligência artificial tem sido usada pelo Grupo OLX para combater fraudes, ajudar quem quer vender a compor o anúncio do seu produto e até escolher o novo local do escritório da empresa. É o que diz o francês Olivier Aizac, presidente do Grupo OLX. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Escolha do novo escritório em São Paulo. De acordo com a empresa, a localização foi escolhida a partir de um levantamento realizado pelo DataZAP, solução de inteligência de dados do grupo, que cruzou o CEP de 626 endereços dos trabalhadores que moram na região metropolitana de São Paulo e seus respectivos tempos de deslocamento para os potenciais escritórios avaliados, por meio de coordenadas geográficas (latitude e longitude). O escritório foi inaugurado em 2024.

A gente escolheu a localização usando os nossos dados próprios, calculando o tempo de deslocação médio para achar o lugar que facilitasse a vida da maioria dos nossos funcionários. E a avenida Paulista é um lugar super bem conectado em São Paulo.

Olivier Aizac, presidente do Grupo OLX

Novo escritório do Grupo OLX em São Paulo foi escolhido por meio da inteligência artificial Imagem: Divulgação/Grupo OLX

A OLX é um marketplace de classificados. É líder na compra e venda online de produtos usados e autos com um ecossistema diversificado em bens de consumo, veículos e imóveis. O Grupo OLX engloba OLX, ZAP e Viva Real. A OLX opera no Brasil desde 2010.

Combate a fraudes

IA é aliada no combate a fraudes. Segundo o presidente da OLX, a inteligência artificial permite identificar o modelo de uso da plataforma e bloquear tentativas de fraude. "O fato de ter milhões e milhões de conexões todo dia na plataforma permite ter seu uso bem específico, para oferecer uma experiência bem mais segura e evitar potenciais golpes", declara.

Educação aos usuários da plataforma. Para Aizac, o golpista se aproveita do fato de que bastante usuários ainda não sabem identificar uma tentativa de golpe. "Então, a gente está trabalhando bastante a educação dos nossos usuários. A gente organiza com outras plataformas digitais o dia da luta contra a fraude, para divulgar as boas regras para evitar golpe", afirma.

Ajuda no texto do anúncio

IA auxilia quem vende a compor o anúncio do produto. Segundo Aizac, essa funcionalidade foi lançada este ano. "Hoje, para colocar um produto na plataforma, basta tirar uma foto do produto, e a plataforma vai preencher para você todas as informações. Você vai precisar, obviamente, definir o preço", afirma.