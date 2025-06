Netanyahu diz que Israel está "mudando a face do mundo" com guerra contra Irã

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (19) que Israel está "mudando a face do mundo" com sua guerra contra o Irã, mas que "toda ajuda é bem-vinda" para destruir as instalações nucleares iranianas.

"Disse que estamos mudando a face do Oriente Médio, e agora digo que estamos mudando a face do mundo", declarou Netanyahu à emissora pública Kan. "Estamos caminhando para uma vitória enorme", acrescentou.

Israel é "capaz de golpear todas as instalações nucleares do Irã", mas "toda ajuda é bem-vinda" para destruí-las, afirmou.

Sete dias após o início da guerra contra o Irã, Israel destruiu mais da metade dos lançadores de mísseis iranianos, garantiu Netanyahu, segundo o qual Teerã representa "duas ameaças existenciais" para seu país: "a nuclear e a dos mísseis balísticos".

Questionado sobre quanto tempo duraria a guerra, Netanyahu evitou responder: "Estamos lutando, não vou dar nosso calendário, não vou dizer-lhes [aos iranianos] o que estamos preparando".

"Quando você entra em guerra, sabe quando ela começa, mas não quando termina", disse, antes de acrescentar: "vamos à frente do calendário que nos fixamos, tanto em tempo quanto em resultados, e o trabalho que temos feito é realmente excepcional".

O primeiro-ministro israelense também classificou como "histórica" sua decisão de embarcar o país em uma guerra sem precedentes contra o Irã.

David Ben Gurion, fundador de Israel em 1948, "tomou a decisão de criar o Estado e eu tomei a decisão de assegurar sua existência", afirmou, acrescentando que não permitirá que "3.500 anos de história judaica cheguem ao fim por culpa deste aiatolá louco", em referência ao líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

Segundo dados oficiais atualizados, os ataques israelenses já deixaram ao menos 224 mortos no Irã desde 13 de junho.

Em Israel, os ataques com mísseis e drones do Irã mataram 25 pessoas, de acordo com o governo.

