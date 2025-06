Marcha para Jesus reúne Tarcísio, Nunes, Mendonça, Jorge Messias e mais

O trio elétrico da 33ª edição da Marcha para Jesus nesta quinta-feira, 19, contou com a presença de autoridades como Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador do Estado, e André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

A caminhada religiosa é organizada por Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo. Embora coordenado por uma agremiação pentecostal, a organização da Marcha afirma que o evento é aberto a todas as denominações cristãs.

A concentração ocorreu às 10h na Avenida Tiradentes, na altura da Rua dos Bandeirantes, na região da Estação da Luz. Durante o dia, os fiéis seguirão o percurso no sentido da Praça da Força Expedicionária Brasileira, em Santana, zona norte da capital paulista. O trajeto é de cerca de 3,5 quilômetros.

O ministro do STF André Mendonça realizou uma oração. "Transforma este país que por vezes vive em sequidão", clamou o ministro durante a reza.

Além de apresentações de música gospel, estão previstos discursos de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, Gilberto Kassab, dirigente do PSD, Rodrigo Manga (Republicanos), prefeito de Sorocaba, Jorge Messias, advogado-geral da União (AGU), Nunes e Tarcísio. Tanto o prefeito quanto o governador foram homenageados com orações. Tarcísio, além da reza, ganhou um coro de parabéns. O governador completa 50 anos nesta quinta.

Durante a manhã, a bordo do trio elétrico, o ex-ministro da Infraestrutura cantou um louvor gospel.

Jorge Messias é evangélico e representa o governo federal na caminhada. Pelo terceiro ano seguido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi convidado para o evento, mas não compareceu. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também está ausente.

O discurso de Tarcísio de Freitas está programado para o início da tarde, às 13h. O governador seguirá na Marcha até às 15h.