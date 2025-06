7 livros escritos por jornalistas com histórias reais que parecem ficção

Entre as diferentes listas de livros mais vendidos, sempre há diversos títulos escritos por jornalistas. Com histórias reais, apuradas com profundidade e contadas com sensibilidade, eles abordam temas urgentes como violência, abusos, desigualdade social e conflitos ambientais —e mostram como a realidade pode ser tão envolvente quanto a ficção.

O Guia de Compras UOL reuniu obras de grandes nomes do jornalismo nacional, como Daniela Arbex, Eliane Brum, Caco Barcellos e Ana Paula Araújo. São livros que misturam narrativa potente e investigação de fôlego —e muitos deles estão em promoção. Confira:

Repórter investigativo com longa atuação no noticiário policial, Josmar Jozino narra os bastidores da guerra entre as maiores facções criminosas do Brasil. Uma leitura eletrizante e baseada em fatos reais, que figura entre os mais vendidos em "História Mundial do Século XXI".

Referência em jornalismo investigativo, Barcellos acompanha a vida de um jovem da periferia carioca e expõe a relação entre tráfico, violência policial e exclusão social. Um clássico da não-ficção brasileira, no 20º lugar na lista de mais vendidos da categoria "Biografias de Crimes e Criminosos" da Amazon. É a história de ?Marcinho VP?, traficante criado na favela Santa Marta (RJ).

Repórter premiada e autora de best-sellers, Daniela Arbex reconstrói os horrores do hospício de Barbacena (MG), onde mais de 60 mil pessoas morreram. Uma denúncia histórica sobre os bastidores da saúde mental no Brasil. Esse livro é 1º mais vendido da categoria "História do Brasil" na Amazon.

Segundo entre os mais vendidos em "História do Brasil", o livro mergulha na tragédia da Boate Kiss. Daniela Arbex, com sua sensibilidade e precisão jornalística, dá voz às vítimas e expõe a negligência que marcou o caso.

Jornalista e pesquisadora, Adriana Negreiros revisita a história de Maria Bonita, a mulher mais importante da história do cangaço brasileiro e companheira de Lampião. A obra, com uma perspectiva feminina, mistura história, crítica social e uma investigação sobre o papel feminino no movimento.

Âncora do telejornal Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo traz relatos impactantes sobre violência doméstica e os desafios enfrentados por mulheres brasileiras. Lançado em junho de 2025, o livro está em 1º na lista de mais vendidos da categoria "Livros de Sociologia da Agressão" da Amazon.

Uma das maiores cronistas do país, Eliane Brum relata sua mudança para a floresta amazônica e denuncia o avanço da destruição ambiental. Um livro político, íntimo e urgente sobre o centro das transformações do planeta. É o 12º título mais vendido na categoria "Conservação Ciências Ambientais" da Amazon.

Bônus: fora dos rankings, mas valem a leitura

Ex-repórter da Folha de S.Paulo e autor de reportagens premiadas, Chico Felitti investiga a história de uma figura enigmática das ruas de São Paulo. Um livro sensível, surpreendente e repleto de humanidade.

Jornalista e ativista pelos direitos das mulheres, Nana Queiroz mostra o cotidiano de presidiárias brasileiras, revelando as múltiplas violências a que estão submetidas. Um trabalho corajoso, que denuncia desigualdades e provoca o debate sobre o tema.

Professora, repórter e referência em jornalismo narrativo, Fabiana Moraes acompanha a transição de gênero de uma personagem em Pernambuco e discute os limites entre repórter e fonte. Uma obra sensível e reflexiva sobre identidade, ética e escuta.

