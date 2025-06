Juventus atropela Al Ain (5-0) em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes

Com grandes atuações de Randal Kolo Muani e Francisco Conceição, a Juventus goleou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos por 5 a 0 nesta quarta-feira (18), em Washington, na estreia das duas equipes na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos.

O francês (11' e 45'+4) e o português (21' e 58'), que provavelmente deixará a 'Juve' em breve, marcaram dois gols cada levando o time italiano à liderança no encerramento da primeira rodada do Grupo G.

O turco Kenan Yildiz (31') também fez o seu na goleada no Audi Field, onde os árabes tiveram poucas chances de incomodar a equipe treinada pelo croata Igor Tudor, que espera retornar ao topo do cenário internacional.

A Juventus volta a jogar no domingo, na Filadélfia, onde enfrenta o Wydad Casablanca, que mais cedo perdeu por 2 a 0 para o Manchester City no Lincoln Financial Field.

Já o Al Ain lutará para se manter vivo na Copa de Clubes no mesmo dia, contra o City, em Atlanta.

