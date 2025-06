Justiça dominicana decide que donos da boate que desabou podem responder em liberdade

Um tribunal dominicano decidiu na manhã desta quinta-feira(19) que os irmãos, proprietários da boate que desabou há dois meses, deixando mais de 230 mortos, serão julgados em liberdade por homicídio culposo.

A promotoria pedia prisão preventiva para Antonio Espaillat, proprietário e gerente da boate Jet Set, e prisão domiciliar para sua irmã Maribel, que atuava como gerente. Eles foram presos na última quinta-feira.

A juíza Fátima Veloz determinou que ambos pagarão fiança de 50 milhões de pesos (4,6 milhões de reais), não poderão sair do país e serão obrigados a se apresentar periodicamente a um tribunal, explicou o advogado de defesa Miguel Valerio após deixar a audiência no início da manhã.

O teto da Jet Set desabou durante um show do popular cantor de merengue Rubby Pérez, que morreu junto com outras 235 pessoas no incidente.

O Ministério Público afirmou que recorrerá da decisão da juíza Veloz.

Os familiares das vítimas apresentaram centenas de ações cíveis contra essa poderosa família, que também é dona de um conglomerado de mídia e restaurantes.

A acusação de homicídio culposo pode levar a uma pena de três meses a dois anos de prisão.

