Israel reporta 9ª vítima em ataque iraniano contra prédio residencial

A prefeitura de Bat Yam, no centro de Israel, anunciou nesta quinta-feira (19) a morte de uma ucraniana no ataque iraniano de domingo contra um prédio residencial, aumentando para nove o número de mortos neste bombardeio.

"O município de Bat Yam tem a tristeza de anunciar que nos últimos minutos um corpo foi encontrado no local do ataque com mísseis (...) é de Maria (Marina) Peshkarova, de 31 anos", disse um comunicado.

Peshkarova viajou a Israel em dezembro de 2022 com um visto médico para buscar tratamento vital para sua filha Anastasia, de 8 anos, que também morreu no ataque junto com a avó, segundo informou o gabinete do prefeito em um comunicado.

O marido de Peshkarova está lutando na guerra entre Ucrânia e Rússia, de acordo com o site israelense de notícias Ynet.

A nova vítima eleva para 25 o número de mortos em Israel desde o início da guerra contra o Irã, na última sexta-feira.

mib/mj/hme/an/yr/meb/eg/lm

© Agence France-Presse