Israel diz que Irã disparou míssil com bomba de fragmentação

O Irã disparou pelo menos um míssil contra Israel que espalhou pequenas bombas com o objetivo de aumentar o número de vítimas civis, disseram os militares israelenses nesta quinta-feira, o primeiro uso relatado de munições de fragmentação na guerra de sete dias.

As autoridades militares israelenses não forneceram mais detalhes.

Notícias em Israel citaram os militares israelenses afirmando que a ogiva do míssil se abriu a uma altitude de cerca de 7 km e liberou cerca de 20 submunições em um raio de cerca de 8 km sobre a região central de Israel.

Uma das pequenas munições atingiu uma casa na cidade central israelense de Azor, causando alguns danos, informou o correspondente militar do Times of Israel, Emanuel Fabian. Não houve relatos de vítimas da bomba.

As bombas de fragmentação são controversas porque espalham indiscriminadamente submunições, algumas das quais podem não explodir e matar ou ferir muito depois do fim de um conflito.

Os militares israelenses divulgaram um gráfico para alertar o público sobre os perigos das munições não detonadas.

"O regime terrorista busca prejudicar os civis e até mesmo usou armas com ampla dispersão para maximizar o escopo dos danos", disse o porta-voz militar de Israel, general de brigada Effie Defrin, em uma coletiva.

A missão do Irã nas Nações Unidas e a embaixada de Israel em Washington não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

"São armas odiosas com sua ampla área de destruição, especialmente se usadas em uma área povoada por civis, e podem aumentar o material bélico não detonado deixado pelos conflitos", disse Daryl Kimball, diretor executivo da Associação de Controle de Armas.

Observando que os mísseis iranianos podem ser imprecisos, ele disse que Teerã deveria saber que as munições de fragmentação "atingirão alvos civis em vez de alvos militares".

Irã e Israel se recusaram a aderir a uma proibição internacional de 2008 sobre a produção, armazenamento, transferência e uso de bombas de fragmentação que foi assinada por 111 países e 12 outras entidades.

Após amplo debate, os EUA forneceram à Ucrânia, em 2023, munições de fragmentação para uso contra as forças de ocupação russas. Kiev afirma que as tropas russas também as dispararam. Os três países se recusaram a aderir à Convenção contra Munições de Fragmentação.

*Com Alexander Cornwell, em Jerusalém