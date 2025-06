Israel contraria afirmação de que atingiu Bushehr, no Irã, diz que "foi um erro"

TEL AVIV/JERUSALÉM/DUBAI (Reuters) - Uma autoridade militar israelense disse nesta quinta-feira que “foi um erro” um porta-voz militar ter dito no início do dia que Israel havia atingido a instalação nuclear de Bushehr, no Irã.

A fonte confirmou apenas que Israel havia atingido as instalações nucleares de Natanz, Isfahan e Arak no Irã.

Questionado sobre Bushehr, a autoridade disse que não poderia confirmar ou negar que Israel havia atingido o local, onde o Irã tem um reator.

Atingir Bushehr, que fica perto dos vizinhos árabes do Golfo e conta com a participação de especialistas russos, representaria uma grande escalada do conflito.

