Irã manteve conversas diretas com EUA em meio à intensificação do conflito com Israel, segundo diplomatas

SÃO PAULO (Reuters) - O enviado especial dos EUA Steve Witkoff e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, conversaram por telefone várias vezes desde que Israel iniciou seus ataques ao Irã na semana passada, em uma tentativa de encontrar um fim diplomático para a crise, disseram três diplomatas à Reuters.

De acordo com os diplomatas, que pediram para não serem identificados devido à sensibilidade do assunto, Araqchi disse que Teerã não retornaria às negociações a menos que Israel interrompesse os ataques, que começaram em 13 de junho.

Eles disseram que as conversas incluíram uma breve discussão sobre uma proposta dos EUA dada ao Irã no final de maio, que visa criar um consórcio regional que enriqueceria urânio fora do Irã, uma oferta que Teerã tem rejeitado até agora.

Autoridades dos EUA e do Irã não responderam imediatamente a pedidos da Reuters para comentar o assunto.

As discussões telefônicas desta semana foram as conversas diretas mais substanciais desde que os dois iniciaram as negociações em abril. Naquelas ocasiões, em Omã e na Itália, os dois homens trocaram breves palavras quando se encontraram após a realização de conversas indiretas.

Um diplomata regional próximo a Teerã disse que Araqchi havia dito a Witkoff que Teerã "poderia mostrar flexibilidade na questão nuclear" se Washington pressionasse Israel a acabar com a guerra.

Um diplomata europeu afirmou: "Araqchi disse a Witkoff que o Irã estava pronto para voltar às negociações nucleares, mas não poderia se Israel continuasse com seus bombardeios".

Além de breves encontros após cinco rodadas de conversações indiretas desde abril para discutir a disputa nuclear de décadas do Irã, Araqchi e Witkoff não haviam mantido contatos diretos anteriormente.

Um segundo diplomata regional que conversou com a Reuters disse que "a (primeira) ligação foi iniciada por Washington, que também propôs uma nova oferta" para superar o impasse sobre as linhas vermelhas conflitantes.

O presidente dos EUA, Donald Trump, quer que Teerã acabe com o enriquecimento de urânio em seu solo, enquanto o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse que o direito de Teerã ao enriquecimento não é negociável.

Trump tem mantido suas cartas bem guardadas sobre se ordenará que as forças dos EUA se juntem à campanha de bombardeio de Israel que, segundo ele, visa destruir o programa nuclear e a capacidade balística do Irã. Mas Trump ofereceu um vislumbre de esperança de que a diplomacia poderia ser retomada, dizendo que as autoridades iranianas queriam ir a Washington para uma reunião.