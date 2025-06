Hospital israelense levou pacientes para subsolo horas antes de impacto de míssil

Por Emily Rose

BEERSHEBA, Israel (Reuters) - Vidros quebrados e pilhas de entulho espalhados pelos andares do Soroka Medical Center nesta quinta-feira, depois que um míssil iraniano atingiu o hospital no sul de Israel, ferindo dezenas de pessoas.

O principal hospital público, que atende cerca de 1 milhão de pessoas que vivem no sul de Israel, sofreu grandes danos no ataque. Várias alas foram completamente destruídas, com detritos espalhados pelo estacionamento e pelas passarelas ao redor.

"Sabíamos, pelo barulho, que não era como nada a que estávamos acostumados, que não era como nada que já tínhamos visto antes", disse Nissim Huri, que estava trabalhando na cozinha do hospiptal e se refugiou em um abrigo de concreto durante o ataque. Foi aterrorizante", disse Huri, descrevendo as cenas quando ela saiu do abrigo como "destruição completa".

Israel lançou uma guerra aérea contra o Irã na sexta-feira passada, chamando-a de ataque preventivo destinado a impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. O Irã negou planos de desenvolver tais armas e retaliou lançando contra-ataques também aéreos contra Israel.

A equipe do hospital disse que a explosão foi tão forte que foi jogada para trás. Na tarde desta quinta-feira, eles estavam sentados no pátio do hospital assistindo a vídeos mostrando grandes nuvens de fumaça.

O Ministério da Saúde de Israel disse que 71 pessoas ficaram feridas no ataque, a maioria delas sofrendo ferimentos leves ou ataques de pânico enquanto corriam para se abrigar. A equipe do hospital evacuou os pacientes e isolou as áreas danificadas.

O hospital começou a retirar os pacientes de alguns prédios nos últimos dias como parte das precauções de emergência em resposta aos ataques iranianos. Desde então, limitou as admissões apenas a casos de risco de vida.

Os pacientes do prédio danificado foram levados para uma instalação subterrânea poucas horas antes do ataque, segundo um comunicado do Ministério da Saúde de Israel.

Yogev Vizman, que foi ao local logo após a explosão, disse que testemunhou a "destruição total" quando chegou. "O prédio inteiro estava pegando fogo... tudo desmoronou", disse Vizman. "Estou triste, é como se fosse minha casa, eles simplesmente destruíram nossa casa... Nunca pensei que haveria um ataque direto a um hospital."

Um soldado israelense disse à Reuters que tudo o que viu no início foi "fumaça preta espessa" e que eles inspecionaram todos os andares em busca de vítimas.