Homem flagrado com pai morto em cadeira de rodas teria confessado crime

Do UOL, no Rio

O homem de 42 anos que foi flagrado no início do mês carregando o pai morto em uma cadeira de rodas no centro de Manaus (AM) foi preso novamente, desta vez por ameaçar a ex-namorada. Na ocasião, ele teria confessado que matou o pai, diz a polícia.

O que aconteceu

O homem foi preso ontem por ameaça e injúria contra a ex-namorada. Ele não teve o nome revelado. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, após o fim do relacionamento, o homem passou a perseguir e ameaçar a mulher, de 22 anos.

Homem disse que matou o pai. Na última sexta-feira, ele foi até a casa dela e fez novas ameaças. Na ocasião, chegou a dizer que havia matado o próprio pai, e portanto, poderia matá-la também. Para o delegado Bruno Fraga, a declaração é um indício forte de que ele possa ter cometido o crime. Câmeras de segurança registraram o momento.

A vítima procurou a delegacia. De acordo com a delegada Patrícia Leão, foi solicitada a prisão preventiva do homem e determinada uma medida protetiva de urgência para a mulher.

Relembre o caso

O homem havia sido detido no início do mês por andar com o pai morto em uma cadeira de rodas. O caso aconteceu no dia 7 de junho. De acordo com a polícia, ele teria saído com o pai para pegar um empréstimo bancário.

Polícia foi acionada por populares. Pessoas desconfiaram da situação ao perceberem que o idoso estava imóvel na cadeira de rodas.

Perito não pôde precisar o tempo exato da morte, segundo delegado. "O perito verificou rigidez cadavérica, mas não pôde precisar o tempo exato da morte naquele momento. Somente com os laudos definitivos do IML e da perícia criminal poderemos esclarecer quando, de fato, ocorreu o óbito e se houve algum tipo de crime", disse o delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana.

Corpo da vítima apresentava feridas, mas, conforme avaliação preliminar da perícia e relatos de familiares, essas lesões podem ser de antes. O idoso era hipertenso, diabético, usava bolsa de colostomia e estava "severamente debilitado".

Se comprovado que homem retirou o pai de casa morto para pegar empréstimo, ele poderá responder por vilipêndio de cadáver, afirmou delegado. "Caso fique comprovado que ele retirou o pai de casa já em óbito com a intenção de obter um empréstimo, poderá responder por vilipêndio de cadáver e, eventualmente, por tentativa de estelionato, caso tenha efetivamente tentado realizar a transação financeira", disse Adanor Porto.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.