Granada é atirada na casa do embaixador da Noruega em Tel Aviv, diz chanceler de Israel

Uma granada foi lançada na residência do embaixador norueguês em Israel na noite desta quinta-feira em Tel Aviv, sem causar ferimentos, disse o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar.

"Falei há pouco tempo com o embaixador norueguês em Israel, Per Egil Selvaag, em cujo quintal uma granada foi lançada esta noite", disse Saar no X.

"Condeno veementemente esse crime grave e perigoso", acrescentou. O Ministério das Relações Exteriores de Israel não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Em Oslo, o Ministério das Relações Exteriores da Noruega disse que ocorreu uma explosão na residência. "Nenhum funcionário da embaixada foi ferido durante o incidente", disse em uma declaração enviada por email, que não disse o que causou a explosão.

A polícia israelense disse em um comunicado que "houve danos leves à propriedade" e que havia aberto uma investigação.