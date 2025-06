Furacão Erick atinge a costa do Pacífico no México

Por Diego Oré

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O furacão Erick atingiu a costa mexicana do Pacífico na manhã desta quinta-feira com ventos fortes, ondas anormais, inundações e deslizamentos de terra ao se deslocar para as montanhas do Estado de Guerrero, no sul do país, segundo as autoridades.

Depois de se fortalecer rapidamente, o Erick atingiu a costa no início desta quinta-feira no Estado de Oaxaca, adjacente a Guerrero. Horas antes, ele havia alcançado a categoria 4 na escala Saffir-Simpson e atingiu ventos máximos sustentados de 220 km/h, de acordo com dados do Centro Nacional de Furacões dos EUA (CNH).

Às 09h (horário local), o Erick estava localizado a 50 km a norte-noroeste de Punta Maldonado, uma cidade costeira em Guerrero, e seus ventos haviam diminuído para 140 km/h, enquanto se movia para noroeste a 19 km/h, informou o CNH em seu último relatório.

Em Oaxaca, principalmente nos populares destinos turísticos de Puerto Escondido e Huatulco, o Erick causou danos a restaurantes costeiros, árvores e postes de luz derrubados, inundações e estradas interrompidas por deslizamentos de terra.

As autoridades não relataram vítimas, mas Pinotepa Nacional, uma cidade de Oaxaca com 33.000 habitantes, onde o ciclone atingiu a costa, ainda estava isolada.

"O furacão Erick está se deslocando para o interior do sul do México", disse o CNH em seu relatório. "As chuvas de inundação e os ventos com força de furacão continuam", acrescentou.

Espera-se que o Erick se enfraqueça ainda mais à medida que se desloca para o interior, sobre as montanhas de Guerrero, nas próximas horas, e se dissipe à noite.

O Erick é o primeiro furacão a atingir o México na atual temporada de ciclones, que vai de maio a novembro. De acordo com as estimativas, a atual temporada de furacões será acima da média, com oito a 11 furacões e quatro a seis grandes furacões.

Os cientistas alertaram que o Erick poderia ser o furacão mais intenso a atingir a costa do Pacífico mexicano neste início de temporada.

O aeroporto internacional do popular destino turístico de Acapulco, em Guerrero, suspendeu todos os voos programados para esta quinta-feira.

(Reportagem de Diego Oré e Aida Peláez-Fernández)