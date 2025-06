Fabricantes de drones lutam pelo domínio do ar com aeronaves "wingmen"

Por Joe Brock

PARIS (Reuters) - Pesos pesados da indústria de armamentos e empresas emergentes de tecnologia militar usaram a feira de aviação Paris Airshow para apresentar drones de última geração conhecidos como "wingmen" - aeronaves não tripuladas projetadas para voar ao lado de caças de última geração e remodelar o futuro do combate aéreo.

A feira de Paris, o maior encontro aeroespacial e militar do mundo, apresentou um número recorde de drones, refletindo sua crescente importância após se mostrarem altamente eficazes na guerra da Ucrânia e enquanto os Estados Unidos se preparam para uma possível guerra com a China no Pacífico.

Em abril do ano passado, a Força Aérea dos Estados Unidos selecionou a Anduril e a General Atomics para desenvolver a primeira frota de drones de apoio, projetados para voar ao lado de caças tripulados e oficialmente conhecidos como Collaborative Combat Aircraft (CCA).

A Anduril, sediada na Califórnia, que já forneceu pequenos drones para a Ucrânia e estreou na feira de Paris, exibiu o drone Fury, de 17 pés e planejado para entrar em produção em 2027 como parte do programa CCA da Força Aérea dos EUA.

"Estamos avançando extremamente rápido", disse Jason Levin, vice-presidente sênior de engenharia da Anduril, à Reuters. "A aeronave é muito capaz. Não podemos entrar em detalhes aqui, mas ela cumpre a missão como um caça."

Levin disse que a Anduril levantou US$2,5 bilhões para construir uma fábrica no Estado norte-americano de Ohio, com as obras previstas para começarem no próximo ano.

Em março, a Anduril assinou um acordo de 30 milhões de libras (US$38 milhões) com o Reino Unido para fornecer o drone compacto Altius à Ucrânia. O drone pode ser lançado do solo ou do ar e é capaz de realizar ataques, servir como chamariz ou para aplicações de guerra eletrônica.

Drones maiores, como o Fury, fazem parte do programa CCA dos EUA, que tem como objetivo colocar em campo cerca de 1.000 drones autônomos capazes de realizar vigilância, guerra eletrônica e operações de ataque ao lado de caças pilotados - como o F-35 da Lockheed Martin e o F-47, que a Boeing foi escolhida para produzir pela Força Aérea dos EUA em março.

A General Atomics exibiu na feira o drone YFQ-42A, equivalente ao Fury, ambos projetados para uso potencial no Pacífico, caso a China invada Taiwan.

Na semana passada, a Boeing demonstrou o potencial dos drones que operam em coordenação com pilotos humanos durante um teste inovador com a Força Aérea Real Australiana, anunciou a gigante aeroespacial dos EUA no show aéreo.

No teste, dois dos drones Ghost Bat da Boeing voaram ao lado de uma aeronave de vigilância E-7A Wedgetail, com um operador humano controlando remotamente os sistemas não tripulados para realizar uma missão contra um alvo aéreo, disse a empresa.

"O Ghost Bat tem o potencial de transformar um único jato de combate em uma equipe de combate, com sensores avançados que são como centenas de olhos no céu", disse o ministro australiano da Indústria de Defesa, Pat Conroy, em um comunicado.

As empresas de defesa europeias também estão promovendo iniciativas de drones wingman, incluindo a sueca Saab e uma parceria trilateral entre Dassault Aviation, Airbus e Indra Sistemas no âmbito do Future Combat Air System. O programa visa integrar drones autônomos a caças tripulados.

A Baykar, da Turquia, exibiu pela primeira vez dois de seus drones na feira - o Akinci, de alta altitude e carga pesada, e o TB3, que tem asas dobráveis e pode decolar ou pousar em porta-aviões de pista curta. Na segunda-feira, a Baykar e o grupo italiano de produtos militares e aeroespaciais Leonardo lançaram formalmente uma joint venture para sistemas não tripulados.

A Rheinmetall, da Alemanha, anunciou na feira que fará uma parceria com a Anduril para produzir versões do Fury e do Barracuda - um drone do tipo míssil de cruzeiro - para os mercados europeus.

