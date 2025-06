Eurogrupo aprova recomendação de entrada da Bulgária na zona do euro

Os ministros das finanças da zona do euro reunidos no Eurogrupo aprovaram nesta quinta-feira, 19, a recomendação dos Estados-membros ao Conselho da União Europeia e pelo Banco Central Europeu (BCE) para a convergência pela Bulgária para se tornar o 21º membro do bloco da moeda comum. A ideia é que o país introduza o euro como divisa oficial em 1º de janeiro de 2026.

"Isso marca o primeiro passo de um processo por meio do qual o Conselho da UE adotará os atos legais necessários que permitirão que a Bulgária se torne membro da zona do euro e comece a usar o euro como sua moeda oficial a partir do ano que vem", afirmou o Conselho Europeu em nota.

"Tenho o prazer de anunciar que o Eurogrupo concordou hoje que a Bulgária preenche todas as condições necessárias para adotar o euro - um passo crucial no caminho da Bulgária para se tornar o 21º membro da zona do euro em 2026. O marco de hoje é uma prova do forte compromisso da Bulgária com a convergência econômica, as reformas e a integração europeia. A adoção do euro não é simplesmente um processo técnico - é um símbolo poderoso de confiança, estabilidade e prosperidade compartilhada", disse, em nota, Paschal Donohoe, presidente do Eurogrupo.

Para dar continuidade ao processo, a recomendação deverá ser adotada pelo Ecofin, que reúne os ministros das Finanças da União Europeia inteira, em reunião que será realizada amanhã. Em seguida, é esperado que o Conselho aprove uma carta do presidente do Ecofin ao Conselho Europeu, que debaterá a inclusão nas reuniões dos dias 26 e27 de junho.